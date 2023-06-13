LGBT renkleriyle afiş yapıldığı iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yanıt

Sosyal medyada yıllar öncesine ait afiş bir afiş, sosyal medyada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı LGBT renkleriyle afiş yaptı" diyerek paylaşıldı.

"AFİŞLER KULLANIMDAN KALDIRILMIŞTIR"

İddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada paylaşıma sokulan bir görsel üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli ve iyi niyetli olmayan bir karalama kampanyası daha gündeme sokulmaya çalışılmaktadır. Görselde yer alan söz konusu afişler (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlanmış ve kullanımdan kaldırılmıştır.

"BAKANLIĞIMIZ YPRATILMAK İSTENMEKTEDİR"

Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir. Söz konusu görselde yer alan bazı simgeler ile Bakanlığımız ilişkilendirilmeye çalışılsa da bu konudaki tutumumuz hem bakanlık hem de hükümet olarak nettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aile kurumumuza zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"AFİŞLER YILLAR ÖNCESİNE AİT"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Yıllar öncesine ait afişler dayanak gösterilerek ortaya atılan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı LGBT renkleriyle afiş yaptı" iddiası manipülasyon içermektedir. Bakanlık, aile kurumuna zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirler almaktadır." ifadeleri kullanıldı.