LGBT renkleriyle afiş yapıldığı iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yanıt - Son Dakika
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LGBT renkleriyle afiş yapıldığı iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yanıt

13.06.2023 12:56

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı LGBT renkleriyle afiş yaptı" iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Görselde yer alan söz konusu afişler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlanmış ve kullanımdan kaldırılmıştır. Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yıllar öncesine ait afiş bir afiş, sosyal medyada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı LGBT renkleriyle afiş yaptı" diyerek paylaşıldı.

"AFİŞLER KULLANIMDAN KALDIRILMIŞTIR"

İddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada paylaşıma sokulan bir görsel üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli ve iyi niyetli olmayan bir karalama kampanyası daha gündeme sokulmaya çalışılmaktadır. Görselde yer alan söz konusu afişler (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlanmış ve kullanımdan kaldırılmıştır.

"BAKANLIĞIMIZ YPRATILMAK İSTENMEKTEDİR"

Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir. Söz konusu görselde yer alan bazı simgeler ile Bakanlığımız ilişkilendirilmeye çalışılsa da bu konudaki tutumumuz hem bakanlık hem de hükümet olarak nettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aile kurumumuza zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"AFİŞLER YILLAR ÖNCESİNE AİT"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Yıllar öncesine ait afişler dayanak gösterilerek ortaya atılan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı LGBT renkleriyle afiş yaptı" iddiası manipülasyon içermektedir. Bakanlık, aile kurumuna zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirler almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR (4)
  • Hamit Gündoğdu: Renklerin ne suçu var yahu... İllaki iç karartan rekler mi.? Olsun. Millet zaten bunalımda. Hani derler ya zevkler ve renkler tartışılmaz. Kısaca kendinden şüphe edenler için siyah, çivit rengi vs. vs. renkler güven verebilir;!?)))) Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: iyi de, kullanmayacağınız afişleri neden yaptırdınız ? Allah bilir kaç para harcadınız ? Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
  • Vatan Sever: abi renklerde ne var ya. Çocuklar renklerle anılır genelde. Bence bizim içimiz fesat renklerde bunu bulmaya çalışmakla. 40 yıl baksam bozuk bir zihniyet ile o renkleri kafamda yer edinemem. Başkaları naparsa yapsın ama bunlar renk cümbüşü ve çocuklar renkli şeylerle hayal gücünü arttırır. Vallahi nere gidiyoruz böyle anlamıyorum. Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika LGBT renkleriyle afiş yapıldığı iddialarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yanıt - Son Dakika


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