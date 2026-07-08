Macron Ankara'da Sabah Koşusu Yaptı - Son Dakika
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Macron Ankara'da Sabah Koşusu Yaptı

Macron Ankara\'da Sabah Koşusu Yaptı
08.07.2026 09:14
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Zirvesi öncesi Ankara'da Seğmenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı. Macron, beraberindekilerle birlikte Arjantin Caddesi ve İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na girdi. Macron, 'Günaydın' ve 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyen gazetecilere Fransızca 'Günaydın' ve 'Teşekkürler' diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seğmenler Parkı, geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi. Macron, geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü.

Emmanuel Macron'un, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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