Macron\'dan Gazze ve Güvenlik Vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra düzenlediği basın toplantısında, "( Gazze'de) İki devletli çözümün geleceğine inanıyorum. Paris'te, Londra'da ve başka yerlerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bir Filistin Devleti'ni tanımamız ve bu siyasi dinamizmi başlatmamız gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'nın kuzeybatısındaki Northwood'daki NATO komuta merkezinde bir araya gelerek, Avrupa'nın gündemindeki üç kritik konuda önemli mesajlar verdi. Liderler, Ukrayna- Rusya savaşında barışa hazırlık, Filistin'in tanınması ve artan düzensiz göçle mücadele konusunda fikir birliğine vardı. Liderler, NATO'nun deniz komuta merkezinde gerçekleştirdikleri görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanacak muhtemel bir ateşkesi izleyen süreçte uygulanacak güvenlik planının hazır olduğunu duyurdu.

Macron, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Bir ateşkesin imzalanmasının hemen ardından devreye alınabilecek bir planımız var" dedi. Cumhurbaşkanı, bu planın Fransa ve İngiltere öncülüğünde kurulan "Gönüllüler Koalisyonu" kapsamında hazırlandığını belirtti.

Mevcut Fransız-İngiliz müşterek Harekat Gücü olan CJEF'in kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını bildiren Macron, "Bu müşterek gücü tugay seviyesinden kolordu seviyesine çıkarıyoruz. Yani 50 bin askere kadar çıkarılabilecek bir yapıdan söz ediyoruz" diye konuştu.

Macron, yeni yapının, gerektiğinde "diğer Avrupa ortaklarını da kapsayabileceğini" ve "NATO emrine sunulabileceğini" ekledi. Güvenlik planının uygulanmasını yönetecek komuta ve kontrol yapısının merkezinin ilk aşamada Paris'te olacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, merkezin şimdiden faaliyette olduğunu ve Kiev ile eşgüdüm içinde çalıştığını aktardı. Konuşmasında Avrupa'nın Ukrayna güvenliğine olan bağlılığını vurgulayan Emmanuel Macron, sürecin siyasi ve askeri boyutlarını bir arada taşıyan bütüncül bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Macron'dan Gazze'de iki devletli çözüme destek

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına da değinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çözümün temelinin Filistin'in devlet olarak tanınmasından geçtiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu savaşa son vermek, hem rehinelerin hem de Gazze halkının yaşadığı çileye son vermek açısından mutlak bir aciliyet taşıyor. Sonu ve stratejik hedefi olmayan bir savaşın devamı, bölge için ve ortak güvenliğimiz açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Şu anda hiçbir gerekçeyle savunulamayacak bir insanlıktan çıkarma sürecine sahne oluyor. Hep birlikte siyasi bir yol sunmamız gerekiyor. İki devletli çözümün geleceğine inanıyorum; bu çözüm, İsrail'in komşularıyla barış ve güvenlik içinde yaşamasını mümkün kılacaktır. Paris'te, Londra'da ve başka yerlerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum; bir Filistin Devleti'ni tanımak ve bu siyasi dinamizmi başlatmak gerekiyor, bu da barış perspektifiyle uyumlu olan tek yoldur" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya ilk giriş noktalarıyla iş birliği yapmalı ve bu geçiş yollarını ortadan kaldırmalıyız"

Macron, Starmer ile ele aldığı Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye artan yasa dışı göçe ilişkin açıklama yaparak, Fransa'nın göç geçişlerinde kilit ülke olduğunu vurguladı. Emmanuel Macron, "Fransa, İngiltere'ye geçişte son durak. Bu nedenle bu yükü tek başına taşıyamayız" dedi.

Ayrıca insan kaçakçılığı ağlarının yok edilmesi gerektiğini söyleyen Macron, "Kaçak göç ağlarıyla daha güçlü mücadele etmek zorundayız. Avrupa'ya ilk giriş noktalarıyla iş birliği yapmalı ve bu geçiş yollarını ortadan kaldırmalıyız" diye konuştu.

Fransız Cumhurbaşkanı ayrıca, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı süreçte halka göç konusunda satılan yalanların nelere yol açtığını şimdi hep birlikte görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Putin'i müzakere masasına oturtmak zorundayız"

Toplantıda Ukrayna'da savaş sonrası süreçle ilgili konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Planlar hazır ve biz bunları uzun vadeli bir perspektifle hazırladık" ifadelerini kullandı. Starmer, sürecin yalnızca geçici bir güvenlik önlemi değil, kalıcı bir stratejik yapı hedefiyle oluşturulduğunu vurguladı.

Ayrıca, Fransa ile kurulan merkezin aktif hale geldiğini hatırlatarak, "Komuta yapısı tamamlandı ve Kiev'le yakın koordinasyon içindeyiz" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Çabalarımızı artık barış hazırlığına yönlendirmeliyiz. Putin'i müzakere masasına oturtmak zorundayız. Bu koordineli baskı farka neden olacaktır" dedi.

"İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin bir kısmı Fransa'ya geri gönderilecek"

Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye artan yasa dışı göçe de değinen İngiltere Başbakanı Starmer, bu durumu dengelemek için Fransa ile üzerinde uzlaşılan yeni bir pilot programı açıkladı. Starmer, "Bu yeni pilot program, 'bir giriş ve bir çıkış' ilkesine dayanıyor. Yani, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin bir kısmı Fransa'ya geri gönderilecek. Buna karşılık, insani veya ailevi gerekçelerle kabul edilebilecek başvurular İngiltere tarafından alınacak" diye konuştu.

İngiltere hükümeti kaynaklı verilere göre, 2025'in ilk altı ayında 20 binden fazla kişi küçük teknelerle İngiltere'ye ulaştı. Bu sayının, geçen yıla göre yüze 50'lik bir artış gösterdiği açıklandı. Yıllık yaklaşık 2 bin 600 kişiyi kapsayacak bu sistemin, sembolik de olsa ikili iş birliği açısından önemli olduğu ifade edildi. - LONDRA