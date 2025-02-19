Macron: Ukrayna'nın Haklarına Saygı Gösterilmeli - Son Dakika
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Politika

Macron: Ukrayna'nın Haklarına Saygı Gösterilmeli

Macron: Ukrayna\'nın Haklarına Saygı Gösterilmeli

Macron, Paris'teki zirvede Ukrayna'nın süreçte yer alması gerektiğini vurguladı.

19.02.2025 23:40
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen ikinci Ukrayna zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna sürece dahil edilmeli ve haklarına saygı gösterilmelidir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçtiğimiz pazartesi günü tertiplediği Ukrayna'ya ilişkin gayriresmi Avrupalı liderler zirvesinin ardından Kanada ve ilk zirvede yer almayan Avrupa ülkelerinin katıldığı başkent Paris'teki ikinci zirve sona erdi.

Toplantının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan Macron, "Az önce Avrupa Birliği'nden meslektaşlarımın yanı sıra Kanada, İzlanda ve Norveç liderleriyle uzun bir görüşme daha gerçekleştirdim. Fransa ve ortakları birlik içindedir ve tutumları açıktır. Ukrayna'da kalıcı ve sağlam bir barış istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın neredeyse üç yıldır süren saldırılarına son verme hedefini paylaştıklarını ifade eden Macron, "Barış çabalarımız, doğrudan bizim menfaatlerimizi ilgilendiren şu temel ilkeler çerçevesinde sürecektir; Ukrayna her zaman sürece dahil edilmeli ve haklarına saygı gösterilmelidir. Barış kalıcı ve sağlam olmalı, güvenilir garantilerle desteklenmelidir. Avrupalıların güvenlik kaygıları dikkate alınmak zorundadır" diye konuştu.

Macron, Avrupa'nın savunma harcamalarını ve kapasitesini artırması gerektiğine inandıklarını ve önümüzdeki gün ve haftalarda bu yönde karar alınacağını açıkladı.

Romanya'nın geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan ve Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden'in bizzat katıldıkları toplantıya toplamda 20 devlet ve hükümet başkanının iştirak ettiği duyuruldu. Elysee Sarayı'ndaki toplantıya Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Estonya, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, Letonya, Norveç, Portekiz, İsveç, Slovenya ve Çekya liderlerinin video konferans yoluyla bağlandıkları kaydedildi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen ilk zirveye Almanya, Danimarka, İtalya, İngiltere, İspanya ve Polonya liderlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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