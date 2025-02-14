Maden Faciasının Yıl Dönümünde Kapsamlı Rapor Açıklandı

Politika

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen maden faciasının yıl dönümünde hazırlanan kapsamlı raporu kamuoyuyla paylaştı. Saadet Partisi tarafından hazırlanan raporda benzer kazaların önüne geçebilmek için çeşitli çözüm önerileri de sunuldu.

TBMM'de hazırlanan rapora ilişkin konuşan Doğan, "İliç'te 9 madencinin hayatını kaybettiği olay, yalnızca bir iş kazası değildi. Raporda Türkiye'de madencilik sektöründeki yapısal sorunları gözler önüne serildi. Rantı önceleyen politikalar, teknik eksiklikler, denetimsizlik ve yaptırım eksiklikleri facianın arkasındaki temel unsurlardır. Maden sahasının bulunduğu bölge jeolojik olarak risk taşıyor. Buna rağmen kapasite artırımı için izinler verilmiş. Özellikle, 2022-2024 yılları arasında 17 ayda sadece bir kez denetim yapılmış. Bu durum kamu yönetimi açısından büyük bir ihmaldir. Ayrıca, madencilik mevzuatında ciddi eksiklikler bulunuyor. Yığın liç sahası gibi kritik yapıların hangi bakanlığın sorumluluğunda olduğu net değil" dedi.

Doğan, "Madencilik faaliyetleriin uluslararası normlara uygun hale getirilmesi, denetimlerin sıklaştırılması ve iş güvenliği uzmanlarının bağımsız hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca, madenlerde yaşanan kazalar bağımsız denetim mekanizmalarıyla önlenebilir. Bu acılar bir daha yaşanmasın istiyorsak, önerdiğimiz reformları hayata geçirmek zorundayız" diye konuştu.