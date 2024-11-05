Maduro ve Turan’dan Ortak Mesajlar - Son Dakika
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Politika

Maduro ve Turan’dan Ortak Mesajlar

Maduro, Turan ve heyeti ile Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirmeyi ve Siyonizme karşı durmayı ele aldı.

05.11.2024 19:16
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile beraberindeki TBMM heyetini kabul etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Turan, Parlamenterlerarası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlenen Dünya Parlamenterler Forumu'nda "Antiemperyalizm, Antifaşizm ve Antisiyonizm" konulu panele katıldı.

Dünya Parlamenterler Forumu sonrasında Turan ve beraberindeki TBMM heyeti, Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Kabulde Türkiye-Venezuela arasındaki sıcak ilişkilerin daha ileriye taşınması, dünyada yaşanan emperyalist baskılara karşı birlikte hareket edilmesi ve Ortadoğu'daki Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun daha ciddi yaptırımlar uygulanması gibi konular ele alındı.

Venezuela Meclis Başkanı Rodriguez ve Devlet Başkanı Maduro'ya Gazze konusundaki duyarlılıkları için teşekkür eden Turan, Venezuela'nın mazlum Filistin halkının yanında durmasının bölge içinde önemli olduğunu ifade etti.

Turan, "Venezuela, Latin Amerika'da emperyalizme ve onun şımarık çocuğu Siyonizme karşı yükselen sesin öncüsü olmuştur. İnanıyorum ki Sayın Maduro'nun bu tutumu diğer Latin Amerika ülkeleriyle birlikte yapılacak çok şey olduğunu gösteriyor. Çünkü İsrail dünyada yalnızlaştırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlığın baş belası olan Siyonizm, Batı emperyalizminin koçbaşıdır"

Hasan Turan, Dünya Parlamenterler Forumu kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada ise 54 ülkeden yaklaşık 240 parlamenterin katıldığı konferansta dünya konjonktürüne ve siyonist işgalcilerin zulmüne ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Turan, "İnsanlığın baş belası olan Siyonizm, batı emperyalizminin koçbaşıdır. Bir varil petrol için milyonlarca insanı katleden bu gözü dönmüş yeni sömürgeci anlayışın insanlıkla, insani değerlerle hiçbir bağı, bağlılığı yoktur." yorumunu yaptı.

Türkiye olarak uluslararası hukuk ve kurumlar başta olmak üzere bu canilerin hak ettiğini bulması için bütün yolları kullanacaklarını açıklayan Turan, şunları kaydetti:

"BM'yi ve BM'ye bağlı çalışan kurumları yok sayan, UNRWA'nın okulunu bombalayan, BM'nin askerlerini öldüren bu caniler hakkında BM, gereğini anladıkları dilden yapmalıdır. BM eğer kendi hukukunu ve saygınlığını korumak istiyorsa siyonist çete yapılanmasını cezalandırmalı ve BM üyeliğinden derhal çıkarmalıdır."

Turan, insanlık düşmanı işgalci Siyonizme karşı küresel vicdan cephesinin her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Turan, "Katil sürüsüne destek veren herkes onlarla beraber yalnızlaşıyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Hasan Turan, Venezuela, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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