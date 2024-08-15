Mahmud Abbas\'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı

Politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'da TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

"KARDEŞ TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Türk halkına duruşundan dolayı teşekkür eden Abbas, "Kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımızın Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırıma karşı açılan davaya müdahil olmasını kutluyorum. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir bu da Türk halkının ahlakının göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ VE MHP'LİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Abbas'ın bu sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı. Muhalefet grubunun bu anlarda tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.