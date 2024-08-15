Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Politika

Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Konuşmasında İsrail'e karşı duruşundan dolayı Türk halkına teşekkür eden Abbas'ın sözleri AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı. Muhalefet sıralarının da bu sözlere tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

15.08.2024 15:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'da TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

"KARDEŞ TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Türk halkına duruşundan dolayı teşekkür eden Abbas, "Kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımızın Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırıma karşı açılan davaya müdahil olmasını kutluyorum. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir bu da Türk halkının ahlakının göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ VE MHP'LİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Abbas'ın bu sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı. Muhalefet grubunun bu anlarda tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Mahmud Abbas\'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı

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Son Dakika Politika Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Alper tunga: Diğerleri İsrail taraftarları mı ki alkışlamamış? 92 84 Yanıtla
  • Dadaş 20: evet Ayakta alkışlamayan İsraili desteklediğini belli etmiştir. 46 60 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: hikaye 74 26 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ: Ne yaptık ki ne için teşekkür etmiş İsrail'e gönderilen yardımlar için mi acaba? 41 19 Yanıtla
  • VillaUmut: Ama talimat gelmiş, iyi bakın habere. O ayrıntı önemli bence :) Bu platform çok ilginç haberler yapıyor, neyse ki gaza gelecek kadar şuursuz değiliz 29 9 Yanıtla
  • YUSUF CANER: Ne mutlu ARABIM diyene 6 29 Yanıtla
  • Sabri İnce: Hiç bir konuda birliktelik göstermeyen meclis burada da ayrı düşmüştür. Birlikte karar aldıkları tek konu maaşlar. 30 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Niye teşekür etmiş?Sebep? 19 5 Yanıtla
  • Cengiz null: Ticaret için mi teşekkür etti?? 12 1 Yanıtla
  • Sinan Aylin: Abbas'ın bu sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı. Muhalefet grubunun bu anlarda tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı. Devlet baba :) 4 8 Yanıtla
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