31 Mart Yerel Seçimleri'nde Malatya Belediye Başkanlığı seçimleri yüzde 48.97 oyla Sami Er kazandı. Malatya Belediye Başkanı Sami Er, AK Partili bir önceki başkan Selahattin Gürkan'dan 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borçla belediyeyi devraldıklarını açıkladı.
Şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını söyleyen Er, göreve geldiği gün personel maaşlarının ödenmesi gerektiği ve bunun için 85 milyon TL kredi çektiklerini söyledi.
Er, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat depreminden sonra ayağa kalkmamız gerekiyor. Bunun için gerekirse Ankara'nın yollarını aşındıracağız ve Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Belediyemizin borçları ile ilgili çeşitli söylemler yer aldı. O nedenle tüm borçları sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak görevimiz. Belediyeyi 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 Türk Lirası borçla devraldık. Göreve geldiğim gün maaş ödemesi yapmam gerekiyordu ve 85 milyon kredi çekerek personel maaşını ödedik.
Kaynak bulup borcu en aza indirmek adına yeni yapılan Buğday ve Şire Pazarı'nda bulunan gayrimenkullerden bazılarını satmayı düşündük ancak satılacak gayrimenkul olmadığını gördük. Buğday ve Şire Pazarı'nda belediyeye kalan sadece yol, meydan ve yer altında 97 tane depo. Borcu hafifletecek bir kaynak bulamadık maalesef"
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplasında paylaşılan güncel borç rakamları şu şekilde:
Son Dakika › Politika › Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi - Son Dakika
6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
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