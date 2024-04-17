Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi - Son Dakika
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Politika

Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi

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Malatya Belediye Başkanı Sami Er, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 48.97 oyla belediye başkanı seçildi. AK Partili bir önceki başkan Selahattin Gürkan'dan 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borçla belediyeyi devraldıklarını belirtti. Göreve geldiği gün personel maaşlarını ödemek için 85 milyon TL kredi çekmek zorunda kaldıklarını ifade eden Er, belediye borçlarını azaltmak adına gayrimenkullerden bazılarını satmayı düşündüklerini ancak satılacak gayrimenkul olmadığını gördüklerini söyledi.

17.04.2024 17:36
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Malatya Belediye Başkanlığı seçimleri yüzde 48.97 oyla Sami Er kazandı. Malatya Belediye Başkanı Sami Er, AK Partili bir önceki başkan Selahattin Gürkan'dan 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borçla belediyeyi devraldıklarını açıkladı.

PERSONEL MAAŞLARINI ÖDEMEK İÇİN 85 MİLYON TL KREDİ ÇEKTİ

Şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını söyleyen Er, göreve geldiği gün personel maaşlarının ödenmesi gerektiği ve bunun için 85 milyon TL kredi çektiklerini söyledi.

AK Partili başkandan eski AK Partili başkana borç tepkisi

"GAYRİMENKULLERDEN BAZILARINI SATMAYI DÜŞÜNDÜK ANCAK SATILACAK GAYRİMENKUL YOK"

Er, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat depreminden sonra ayağa kalkmamız gerekiyor. Bunun için gerekirse Ankara'nın yollarını aşındıracağız ve Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Belediyemizin borçları ile ilgili çeşitli söylemler yer aldı. O nedenle tüm borçları sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak görevimiz. Belediyeyi 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 Türk Lirası borçla devraldık. Göreve geldiğim gün maaş ödemesi yapmam gerekiyordu ve 85 milyon kredi çekerek personel maaşını ödedik.

AK Partili başkandan eski AK Partili başkana borç tepkisi
Malatya Belediye Başkanı Sami Er

Kaynak bulup borcu en aza indirmek adına yeni yapılan Buğday ve Şire Pazarı'nda bulunan gayrimenkullerden bazılarını satmayı düşündük ancak satılacak gayrimenkul olmadığını gördük. Buğday ve Şire Pazarı'nda belediyeye kalan sadece yol, meydan ve yer altında 97 tane depo. Borcu hafifletecek bir kaynak bulamadık maalesef"

AK Partili başkandan eski AK Partili başkana borç tepkisi
Eski Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplasında paylaşılan güncel borç rakamları şu şekilde:

  • BÜYÜKŞEHİR:12 milyar 138 milyon 933 bin TL
  • MASKİ: 3 milyar 631 milyon 872 bin TL
  • MESTON: 581 milyon 840 bin TL
  • ESENLİK: 361 milyon 381 bin TL
  • MOTAŞ: 307 milyon 668 bin TL
  • BELSOS: 10 milyon 764 bin TL
  • MEGSAŞ: 28 milyon 337 bin TL
  • KÜLTÜR A.Ş: 18 milyon 195 bin TL
  • MAKLİDAŞ: 1 milyon 50 bin TL
Malatya Belediye Başkanı Sami Er\'den eski başkana borç tepkisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, AK Parti, Sami Er, Malatya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Gökmen Karaçay: ortada devlet kalmamış hep yemişler 170 16 Yanıtla Hızır Ekşi: Yemiş yemiş sıvamış 32 4
  • ferhat eser: şakamı bu 17 milyar 80 milyon diyor bu parayla 1 tane daha malatya inşaa edilir eğer gerçekse çok vahim dehşet verici 163 9 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: Şaka la şaka üzme kendini arzuyla konuşuyorum bu konuyu 1 0
  • Ahmed Mehmed: aynı parti değil mi, kime sallamış anlamadım 117 9 Yanıtla
  • Onur coban: Hükümet değiştiğinde tablo nasıl olur acaba 90 5 Yanıtla
  • Turk: yemeyeni seviyiler emmi 45 4 Yanıtla
  • Malata Almanya: Malatyalıyım oyumuda vermedim veren düşünsün. Aynı geminin yolcususunuz kim garibanın, yoksulun hakkını yiyorsa Allah yanına bırakmasın. Gelende, gidende çaldı malesef 35 0 Yanıtla
  • hasan kara: yenı xırxız eski xırxızı suclamış 26 3 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı: Olsun kuyruk sırası yok:) 12 0 Yanıtla
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