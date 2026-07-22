Malatya COP31 hazırlıklarında uluslararası övgü aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Dr. Erfan Ali, Malatya'da çok olumlu gelişmelere tanıklık ettiklerini belirterek, "Malatya'daki örnek projeden büyük memnuniyet duyduk" dedi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliğiyle ilgili hazırlıklarına devam ediyor. COP31 ajandasının "COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Taahhütlerden Eyleme" başlığı kapsamında Malatya'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) iş birliğiyle kentteki düzenlenen toplantıya; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Dünya Bankasından Denis Jean-Jacques Jordy, İslam Kalkınma Bankasından Ahmet Turkum, Asya Kalkınma Bankasından Luca Di Mario, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Cem Ocak, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sonay Kanber, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'ndan Dr. Erfan Ali, Telman Maharramov ve Lea Ranalder, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından Shinichi Fukasawa, Daisuke Watanabe ve Keiko Sawada, Asya Altyapı Yatırım Bankasından Dr. Xing Zhang, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'ndan Aziz Erden, Yiğit Mahmutoğlu ve Candost Aydın, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nden Arzu İpek Yılmaz Üçüncü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Hasan Önel, İLBANK'tan genel müdür, daire başkanları, danışman, teknik uzman, mühendis, grup başkanları ve şehir plancıları, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'dan temsilciler, kaymakamlar, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

"Bizim için dirençli şehir, her gün biraz daha gerçeğe dönüşen ortak bir hedeftir"

Malatya'da gerçekleştirilen "COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Taahhütlerden Eyleme" toplantısı gala yemeğine sona erdi.

Nikah Sarayında düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Taahhütlerden Eyleme programının ardından, şimdi aynı sofrada buluşmanın ayrı bir anlamı ve değeri var. Malatya bugün sizlere, taahhütlerin değil; sahada hayata geçirilen projelerin şehri olduğunu gösterdi. Konuşmalardan çok, yükselen konutlardan, kurulan arıtma tesislerinden, güçlendirilen altyapılardan ve toprakla buluşan fidanlardan bahsettik. Çünkü bizim için dirençli şehir, kağıt üzerinde kalan bir kavram değil; her gün biraz daha gerçeğe dönüşen ortak bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

Malatya'da uluslararası düzeyde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını aktaran Başkan Er, "Bu buluşmanın, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne giden süreçte Malatya'nın sesini uluslararası platformlara taşıyan önemli ve anlamlı bir adım olarak hafızalarda yer edeceğine inanıyorum. Bu kıymetli organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen İLBANK'a, JICA'ya ve tüm paydaş kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri Malatya'da ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduk. Ülkelerinize ve kurumlarınıza döndüğünüzde Malatya'yı; dirayetin, umudun, dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkmanın şehri olarak anlatmanızı temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Malatya'da önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydederek, "Gün boyunca ifade edilmesi gereken hemen her konu söylenildi. İklim değişikliği konusunda bugüne kadar 30 COP toplantısı gerçekleştirildi, önümüzde ise COP31 süreci var. Artık teori olarak söylenmesi gerekenler büyük ölçüde söylendi. Bundan sonraki aşama, bu taahhütleri somut uygulamalara dönüştürmektir. Bizim de bu toplantılardaki temel amacımız; eyleme geçiş sürecine hazırlanmak ve şehirlerimizi daha dirençli hale gelmesi için atılması gereken adımları birlikte değerlendirmekti. Bugün bu konuları kapsamlı şekilde istişare ettik. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı Ankara'da, ardından büyük ihtimalle İstanbul'da ve sonrasında Antalya'da düzenleyeceğimiz toplantılarla sürdüreceğiz. COP31'e giden süreçte, şehirlerimizi iklim değişikliğine karşı nasıl daha dirençli hale geleceğini, uluslararası kuruluşlarla birlikte değerlendirerek ortak bir yol haritası oluşturacağız. Aynı zamanda, İLBANK'ın bu alandaki başarılı uygulamalarını ve geliştirdiği modeli uluslararası platformlarda tüm dünyaya anlatabileceğimiz güçlü bir iş birliği zemini oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"COP31 Hazırlıklarımız Açısından Son Derece Değerli Oldu"

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Dr. Erfan Ali de Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) adına ve bu etkinliğe katılmak üzere Malatya'ya gelen çalışma arkadaşları adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti. Ali, "İLBANK'a, Malatya Büyükşehir Belediyesine, JICA'dan değerli çalışma arkadaşlarımıza ve TOKİ'ye bizleri davet ettikleri, hepimizi böylesine önemli bir buluşma için Malatya'da bir araya geldikleri için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu toplantı, yerel yönetimlerin, şehirlerin ve insan yerleşimlerinin; kentsel dayanıklılığı güçlendirme ve yerel iklim eylemlerini destekleme konusundaki kritik rolünü ve önemini güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Toplantıda, çok önemli fikirler, farklı bölgelerden ve farklı paydaşlardan edinilen deneyimler ile dersler paylaşıldı. Uluslararası finans kuruluşlarından, uluslararası kuruluşlardan ve şehirlerden gelen katkılar, Antalya'da düzenlenecek COP31 hazırlıklarımız açısından son derece değerli oldu" diye konuştu.

Malatya'da çok olumlu gelişmelere tanıklık ettiklerini söyleyen Ali, "Malatya Büyükşehir Belediyesi, TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bize kentsel dirençliliğin nasıl inşa edilebileceğine dair somut ve gerçek bir örnek gösterdi. Bunu oturumlarımızda da ele almıştık; ardından ise bu yaklaşımın sahadaki uygulamasını yerinde görme fırsatı bulduk. Malatya'daki bu örnek projeden büyük memnuniyet duyduk ve gerçekten çok etkilendik. TOKİ'nin ve Malatya'nın, sürdürülebilir ve dirençli yeni yaşam alanlarının oluşturulmasında öncü rol üstlenmesini takdir ediyoruz. Bu projelerde yalnızca konutların değil, aynı zamanda sürdürülebilir altyapının, hizmetlerin ve yaşam alanlarının bütüncül bir anlayışla planlanıp tasarlanmış olması son derece etkileyici. Gerçekten çok başarılı bir çalışma. İkizce'de gördüklerimden çok müteessir oldum. Malatya'yı, TOKİ'yi, Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yürekten tebrik ediyorum. Bizleri bugün ağırladığınız için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hepinizi COP31 kapsamında Antalya'da yeniden görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA