Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından düzenlenen 'Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılmak istedi. Ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşan Davutoğlu, alana alınmadı.

VALİ VE BAŞKAN'LA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Konuyla ilgili Erzurum Valisi Okay Memiş ve AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ERKON yöneticilerine "Davutoğlu varsa biz törene katılmıyoruz" diyerek baskı yaptıkları öne sürüldü.

İL BAŞKANI'NDAN VALİ'YE TEPKİ

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Davutoğlu'nun alana alınmamasıyla ilgili Vali Okay Memiş'e tepki gösterdi. Şahin, Vali Memiş ile olan diyaloğunu sosyal medyadan paylaşarak, "Sayın Valim. Bu ülkede başbakanlık yapmış bir insana yoldan çevirmek ne devlet adabına yakışır. Ben Belma hanımla siyaset yaptım. İstanbul'da bugüne kadar böyle bir rezalet görülmemiştir. Erzurumlular sizin adınıza utanmak zorunda değiller. Bu yapılanı kınıyorum. Böyle bir rezalet yok. Size yazıklar olsun." dedi.

İYİ PARTİLİ VEKİL ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan tanıtım günlerine katılan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de alanda yaptığı konuşma ile Davutoğlu'na gösterilen tavıra tepki gösterdi. Cinisli, "Yine vicdanımın sesini dinleyerek son sözü söylemek isterim. Bizim Erzurumluların en önemli hasletlerinden biri misafirperverliği ve hanedanlık. Bu hanedan ruh, bu misafirperverlik gösterilmezse orada Erzurum'dan bahsedemeyiz. Batsın particilik, hiçbirimizin partisi umrumda bile değil. Biz bugün burada bir Başbakanı ağırlayamadık. Parti hiç önemli değil. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun beyefendi Başbakanlık yapmış, Türkiye siyasetinde önemli bir rol oynamış bir kişiliktir. Erzurumluya misafire git demek yakışmaz. Kim olursa olsun bugün buranın ismi Erzurum Tanıtım Günleri. Biz kendimizi tanıtıyoruz. Bu günleri Erzurum'un aslında Erzurumlu olmayana tanıtmaktır bizim görevimiz. Asli görevimizdir. Hele ki bir Başbakana sen gelme kardeşim, sen gelirsen ben yokum demek Erzurumlu duruşu değildir. Benim duruşum değildir. Erzurum'un asil duruşu bambaşkadır bunu umarım anlarlar ve anlatırlar. Buradan değerli Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na Erzurumlular adına bir Erzurumlu olarak özür dilerim. Kusurumuza bakmasın. Bu yapılan ne devlet terbiyesine ne siyasi adaba, nezakete uymaz." dedi.

Cinisli'nin konuşması alkışlarla karşılandı.

DAVUTOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Davutoğlu da Cinisli'nin konuşmasını paylaşarak, "Geleneksel misafirperverliğimize ve devlet ahlakımıza uymayan nobran nezaketsizliğe karşı Erzurum'un onurunu koruyan Erzurum milletvekili değerli dostum Sn. Naci Cinisli ve Erzurumlu hemşehrilerime canı gönülden teşekkürediyorum." dedi.