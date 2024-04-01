Manisa\'da sandıktan CHP çıktı

Politika

Manisa'da 1 milyon 113 bin 141 seçmenden 942 bin 424 kişinin oy kullandığı seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 17 ilçenin 15'i ve Manisa Büyükşehir Belediyesini aldı. 58 bin 709 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde 170 bin 717 seçmenin sandığa gitmediği görülürken Manisa'daki katılım oranının bir önceki seçime göre düşük kalması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da 942 bin 424 kişinin oy kullandığı seçimlerde CHP önemli bir başarıya imza attı. 1 milyon 113 bin 141 seçmen için 3 bin 833 sandığın kurulduğu Manisa'da 942 bin 424 seçmen oy kullandı, 170 bin 717 kişi ise sandığa gitmedi. Ayrıca kullanılan oyların 58 bin 709'u geçersiz sayılırken 2019 yılı yerel seçimlerinde ise seçmenlerden 120 bin 874'ü sandığa gitmemişti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Manisa'da sandığa katılım oranının düşmesi ise dikkat çekti.

CHP'nin Büyükşehir Adayı Ferdi Zeyrek, 507 bin 226 seçmenin oyunu alarak yüzde 57.22 ile seçim yarışını kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı olan ve 3 dönemdir başkanlık yapan MHP'li Cengiz Ergün ise 263 bin 784 seçmenin oyunu aldı, yüzde 29.76'da kaldı. İki aday arasında yüzde 28'lik fark dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 460 bin 671 oy alıp yüzde 52,77 ile seçilmişti. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti ile ittifak yaparak aday çıkarmamıştı. CHP'nin desteklediği İYİ Parti'nin büyükşehir adayı 332 bin 388 seçmenin oyunu alarak yüzde 38.07 ile seçimi kaybetmişti.

İYİ Parti istediği sonucu alamadı

İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürhan Özcan ise 43 bin 557 seçmenden oy aldı ve yüzde 4.91'le seçimi kaybetti. Büyükşehir belediye başkanlığı yarışında Yeniden Refah Partisi'nin adayı Haticer Nur Germir 31 bin 250 seçmenden oy aldı ve yüzde 3.53'te kaldı. Zafer Partisi'nin adayı Gökhan Parlak yüzde 1.02, Demokrat Parti'nin adayı Ahmet Gökmen yüzde 0.64 oy aldı.

İddialı giren Gelecek Parti'li Özdağ'a büyük şok

Seçime iddialı giren Gelecek-Saadet Partisi ittifakının ortak Büyükşehir Adayı Selçuk Özdağ ise büyük bir şok yaşadı. Selçuk Özdağ, sadece 4 bin 103 seçmenin oyunu alıp yüzde 0.46'da kaldı.

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı CHP'li Gülşah Durbay oldu

Öte yandan Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinde CHP'den aday gösterilen Gülşah Durbay 36 bin 958 bin oy alarak yüzde 38,34 ile Manisa tarihinde ilk kadın belediye başkanı oldu. Durbay'ın ardından Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Yavuz Kurt 27 bin 494 oyla yüzde 28'de kalırken ilçenin favori isimlerinden olan ve seçim sürecinde yoğun bir çalışma temposu içerisine girmesiyle dikkat çeken İYİ Parti adayı Ahmet Karadağ 26 bin 163 oyla oyların yüzde 27,14'ünü aldı.

Yunusemre'nin kurucu başkanı AK Parti'li Çerçi seçimi kaybetti

Öte yandan Yunusemre ilçesinde 5 bin 500 konutluk TOKİ gibi önemli bir projeyi kazandıran Yunusemre ilçesinin AK Parti'li kurucu başkanı Mehmet Çerçi koltuğunu CHP'li Semih Balaban'a kaptırdı. CHP'li Semih Balaban 68 bin 746 oyla oyların yüzde 46,10'unu alırken AK Parti'li Dr. Mehmet Çerçi 47 bin 761 oyla oyların yüzde 32,03'ünü aldı. İYİ Parti adayı Tufan Akan ise 26 bin 938 oyla yüzde 18'de kaldı.

AK Parti en güçlü kalelerini kaybetti

Manisa'nın 17 ilçesinde AK Parti, 9 ilçe belediyesini yönetirken yerel seçimle birlikte elindeki belediyelerden 8'ini kaybetti. CHP'li belediye başkanı tarafından yönetilen Saruhanlı'da ise seçimi AK Parti kazandı. AK Parti, mevcut belediyelerinden Demirci'yi de kazanmayı başardı. Ancak geçmiş seçimlerde büyük farklarla kazandıkları Ahmetli, Gördes, Kırkağaç, Soma, Gölmarmara, Köprübaşı ve Şehzadeler ilçelerini kaybetti.

MHP Manisa'da sıfır çekti

Yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa'da istediği başarıyı yakalayamadı. MHP tarafından yönetilen Kula, Sarıgöl, Salihli ilçelerinde seçmen CHP'yi Selendi'de ise Yeniden Refah Partisini tercih etti. MHP Manisa'da elindeki 4 belediyeyi kaybetti.

CHP'nin Özgür Özel farkı

Kentte büyükşehir ve 14 ilçe belediyesini kazanan CHP, büyük bir çıkış yakaladı. Memleketi Manisa'da partisini birinci çıkarmayı hedefleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de rüştünü ispat etti. CHP'nin 14 ilçe belediyesi ve büyükşehri kazanmasında CHP liderinin memleketi olmasının etkili olduğu görüldü. CHP, elindeki Akhisar, Alaşehir, Turgutlu belediyelerini korurken aday çıkaramadığı ve Saadet Partisi'ni desteklediği Saruhanlı'yı AK Parti'ye kaptırdı. CHP, Ahmetli, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı,Kula, Salihli, Sarıgöl, Soma, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre ilçe belediyelerini kazandı.

İlçe ilçe seçim sonuçları

AK Parti tarafından yönetilen Ahmetli ilçesinde CHP'li Fuat Mintaş 5 bin 66 oy alarak yüzde 43,62'yle belediye başkanı seçilirken İYİ Parti adayı Abdullah Aktuna 3 bin 408 oyla oyların yüzde 29'unu, mevcut belediye başkanı AK Parti'li Ahmet Alhan ise 2 bin 924 oyla oyların yüzde 25'ini alabildi.

Akhisar ilçesinde ise CHP'li mevcut başkan Besim Dutlulu koltuğunu korumayı başardı. Dutlulu oyların yüzde 59,15'ini alırken AK Parti adayı Ömer İşçi yüzde 35,19'da kaldı.

Alaşehir Belediyesinde de CHP'li mevcut başkan Ahmet Öküzcüoğlu da seçimi kazanarak koltuğunu korumayı başardı. Başkan Öküzcüoğlu 35 bin 61 oyla oyların yüzde 53,26'sını alırken MHP'nin adayı 26 bin 782 oyla oyların yüzde 40,68'ini alabildi.

AK Parti kalesi olan Demirci ilçesini korumayı başardı. Demirci'de AK Parti'li Erkan Kara 13 bin 326 oyla oyların yüzde 55, 47'sini alırken Yeniden Refah Partisi adayı İhsan Temel 5 bin 870 oyla yüzde 24,43, CHP'nin adayı Şerif Akmeşe ise 3 bin 622 oyla oyların yüzde 15,08'ini alabildi.

AK Parti'nin bir diğer kalesi olan Gölmarmara'da ise beklenen başarı yakalanamadı. CHP'li Cem Aykan'ın 5 bin 869 oyla oyların yüzde 57,51'ini alarak ipi göğüslediği Gölmarmara'da mevcut başkan Kamil Öz 3 bin 716 oyla yüzde 36,41'de kaldı.

Uzun yıllar AK Parti'li belediyede yönetilen Gördes ilçesi de son seçimle beraber CHP'ye geçmiş oldu. Gördes'te CHP'li İbrahim Büke 8 bin 582 oyla yüzde 46,63 birinciliği alırken mevcut başkan Muhammet Akyol ise 6 bin 495 oyla yüzde 35,29, Yeniden Refah Partisi adayı İlhan Türe de 2 bin 776 oyla yüzde 15,08'de kaldı.

AK Parti'li Kırkağaç Belediyesi de 31 Mart Mali İdareler Seçimleriyle beraber CHP yönetimine geçmiş oldu. CHP'li Üstün Dönmez'in 9 bin 841 oyla oyların yüzde 41,38'ini aldığı ilçede AK Parti adayı Fevzi Ok 8 bin 149 oyla oyların yüzde 34,26'sını alabildi.

AK Parti'li Köprübaşı belediyesi de CHP'ye geçti. CHP'li Fatih Taşlı 5 bin 348 oyla oyların yüzde 60,77'sini alırken AK Parti'li Regaip Topuz ise 3 bin 117 oyla yüzde 35,42'de kaldı.

MHP'li Kula belediyesinde ise son seçimde büyük bir şok yaşandı. Kula'da CHP'li Hikmet Dönmez 13 bin 729 oyla oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeni belediye başkanı olurken mevcut başkan Hüseyin Tosun ise 11 bin 331 oyla yüzde 41,79'da kaldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ise CHP'li eski vekil Mazlum Nurlu, belediye başkan adayı olarak girdiği seçimlerde 60 bin 55 oyla oyların yüzde 58,22'sini alarak seçimi kazanan taraf olurken MHP'li mevcut başkan Zeki Kayda ise 33 bin 234 oyla oyların yüzde 32,22'sini alabildi.

MHP'ye bir şok da Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geldi. Özellikle tarımsal ekonomiye dayalı nüfusun ön planda olduğu ilçede CHP'li aday Tahsin Akdeniz 13 bin 715 oyla oyların yüzde 55,85'ini alırken MHP'li mevcut başkan Necati Selçuk ise 10 bin 82 oyla yüzde 41,06'da kaldı.

CHP'nin seçime giremediği ilçeyi AK Parti kazandı

Seçim sürecinde adından en çok bahsettiren ilçe ise Saruhanlı'da CHP, mevcut belediyesini AK Parti'ye kaptırdı. Listelerin İlçe Seçim Kuruluna geç teslim edilmesi nedeniyle CHP'li mevcut başkan Zeki Bilgin seçime giremedi. Mevcut belediye CHP'nin yer almadığı seçimlerde AK Parti'li aday Ekrem Cıllı 15 bin 814 oyla oyların yüzde 42,76'sını alarak belediye başkanlığını kazanırken CHP'nin ilçede ittifak yaptığı Saadet Partisi adayı Mustafa Arguz ise 13 bin 868 oyla yüzde 37,49'da kaldı.

Yeniden Refah Partisi Manisa'da bir ilçeyi MHP'nin elinden aldı

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Manisa'nın Selendi ilçesini mevcut MHP'li belediyeden alarak önemli bir başarıya imza attı. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Murat Daban 5 bin 729 oyla oyların yüzde 42,37'sini alarak birinci mevcut MHP'li başkan Nurullah Savaş ise 5 bin 100 oyla oyların yüzde 37,72'sini aldı. CHP'nin adayı Cemil Kurt ise 2 bin 289 oyla yüzde 16,93'te kaldı.

301 madencinin yaşanan maden faciasında hayatını kaybettiği AK Parti'nin kalesi Soma'da ise CHP birinci parti oldu. CHP'li Sercan Okur 39 bin 482 oyla oyların yüzde 57,98'ini alırken AK Parti'li Egemen Bülent Türkmen 16 bin 612 oyla oyların yüzde 24,39'unu alabildi.

MHP'nin geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'ye kaptırdığı Turgutlu Belediyesini yine CHP'nin elinden alamadı. Turgutlu'da CHP'li Çetin Akın 37 bin 749 oyla oyların 36,93'ünü alırken Cumhur İttifakı adayı MHP'li Yunus Oğan 34 bin 17 oyla yüzde 33,28'de kaldı. Öte yandan Turgutlu'da AK Parti'li belediye başkanlığı yapan ve aday gösterilmemesi sonrası partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday gösterilen Mustafa Serhat Orhan 19 bin 7 oyla oyların yüzde 18,59'unu aldı. - MANİSA