Mansur Yavaş'tan "Baş şüpheli" iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mansur Yavaş'tan "Baş şüpheli" iddialarına zehir zemberek yanıt

Mansur Yavaş\'tan "Baş şüpheli" iddialarına zehir zemberek yanıt
16.02.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın 'baş şüpheli' iddialarına yanıt verdi. Göreve geldikleri ilk günden bu yana milletin emanetine namus gibi sahip çıktıklarını belirterek, "Ankara halkının parasını kendi cebimizdeki para gibi koruduk. Çöp projelere değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yatırım yaptık. Rant düzenine son verdik. Belirli zümrelere sağlanan ayrıcalıkları kaldırdık." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın "Baş şüpheli" diyerek suçladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.

Yavaş, "Öncelikle şunu herkes bilsin: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletin emanetine namusumuz gibi sahip çıkacağımızı söyledik. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Ankara halkının parasını kendi cebimizdeki para gibi koruduk. Çöp projelere değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yatırım yaptık" dedi.

"RANT DÜZENİNE SON VERDİK"

Yavaş şunları ifade etti:

"Son günlerde belli çevreler tarafından bilinçli biçimde yürütülen bir kampanyayı dikkatle izliyorum. Bu algı operasyonu kimi zaman karşımıza bir manşetle kimi zaman da sosyal medyada yazılıp çizilenlerle çıkıyor.

Öncelikle şunu herkes bilsin: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletin emanetine namusumuz gibi sahip çıkacağımızı söyledik. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Ankara halkının parasını kendi cebimizdeki para gibi koruduk. Çöp projelere değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yatırım yaptık. Rant düzenine son verdik. Belirli zümrelere sağlanan ayrıcalıkları kaldırdık.

"Kim daha çok oy verdiyse oradan başlarım" anlayışını değil, "İhtiyaç neredeyse oradan başlarım" anlayışını benimsedik. İhaleleri canlı yayınlamaya, Sayıştay raporlarımızı kamuoyuyla paylaşmaya, meclis oturumlarımızı şeffaf biçimde yayınlamaya devam ediyoruz.

Bütçemizi kalem kalem Ankaralı hemşehrilerimize anlatıyoruz. Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve mali disiplin politikalarımız sayesinde uluslararası alanda ödüller aldık, finansal güvenilirlik notlarımızla Türkiye'de örnek gösterilen belediye olduk.

"ALGI OPERASYONU"

"Şimdi ise yürüyen adli süreçler üzerinden bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. Nisan 2019'dan bu yana hakkımda 100'ün üzerinde şikâyet yapılmıştır. Bu dosyaların büyük bölümünde ifadem dahi alınmamıştır. Danıştay'da ise iki dosyam bulunmaktadır: Bunlardan biri Dodurga bölgesinde imar rantına karşı duruşumuz nedeniyle, diğeri ise kamuoyunda "konser soruşturması" olarak bilinen süreç kapsamında, denetim görevimi yerine getirmediğim iddiasıyla açılmıştır.

Benim dönemimde en küçük bir iddia olduğunda iç teftişi başlatan da dosyayı savcılığa götüren de yine benim. Kendi dönemimde dahi yanlışa göz yummadım, yummam. Benim kendimden en ufak şüphem yok. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok.

Şunu açıkça söylüyorum: Ben yetkiyi Türk Milleti'nden aldım. Ankara halkı da memnuniyetini yüzde 60'ın üzerinde oy vererek gösterdi. Nedeni de hayata geçirdiğim halka dokunan projelerim ve şeffaf oluşumdur. Hâl böyle iken; kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma çabalarının bir figüranı yapamaz.

Bizim dayanağımız ne makamdır ne güçtür. Bizim dayanağımız milletimizin vicdanıdır. Akşam çocuğuna yemek yapabilen annenin duasıdır. Evinin ihtiyaçlarını karşılayabilen babanın huzurudur. Tarlasında alın teriyle toprağa tohum eken çiftçinin umududur. Öğrencinin içtiği sıcak çorbadır. Garibanın kapatılan veresiye defteridir. Eczanede "borcunuz kapandı" denildiğinde yüzü gülen hastanın sevincidir.

Hiçbir baskı, hiçbir itham, hiçbir siyasi hesap bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz. Bugün algı yapanlar şunu unutmasın: Adalet bir gün herkese lazım olur."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım dün Türk Eğitim Sen kongresinde Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasına değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, söz konusu dosyalarda birinci şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt vererek, "Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş'tan 'Baş şüpheli' iddialarına zehir zemberek yanıt

Yaşar Yıldırım, Mansur Yavaş, Politika, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan 'Baş şüpheli' iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Metin Celik Metin Celik:
    Bizde yedik, ayıptır. Ankara'da bir halt ettiğin yok. Paralar konserlere gitti. 6 6 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    dedi ve bir katrilyon cüzzi konser verdi 6 5 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    akp ve mhp nin konserlerini araştırsınlar bence 5 1 Yanıtla
  • M12bingöl M12bingöl:
    konser birincisi 3 2 Yanıtla
  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Hıdır tepedeki iki kazığın vatandasa ne katkısı oldu bir açıklarmisin başkan?? 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı
Tüyler diken diken Gökhan Kırdar’dan Bursaspor taraftarına Cendere şov Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov
İneğe sezaryen yapan adamdan açıklama: Çağırdılar insanlık namına yardımcı oldum İneğe sezaryen yapan adamdan açıklama: Çağırdılar insanlık namına yardımcı oldum
Göztepe’nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı Göztepe'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1’i ağır 15 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Performansıyla dikkat çeken Jelert uzatma anlarında kabusu yaşadı Performansıyla dikkat çeken Jelert uzatma anlarında kabusu yaşadı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt

16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Amedspor’u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:48:26. #7.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan "Baş şüpheli" iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.