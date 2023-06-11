Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi

11.06.2023 13:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından 6 ay önce yapılan bir adaylık anketine dair paylaşımı beğendi. Söz konusu ankette Yavaş'a "Kesinlikle oy veririm" diyenlerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranından çok daha fazla olması dikkat çekti.

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yenilgi daha aldı.

İSİMLERİ ADAYLIK İÇİN GEÇİYORDU

Seçim sonuçlarının ardından istifa çağrılarının yapıldığı Kılıçdaroğlu'nun, seçim öncesinde isimleri adaylık için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile de aralarının açıldığı iddia edildi. Yavaş sessizliğini korurken, İmamoğlu ise sık sık "değişim" mesajı vererek CHP liderliğine göz kırpıyor.

ÖNDE OLDUĞU ANKETİ BEĞENDİ

Yavaş günler süren sessizliğini dikkat çeken bir sosyal medya beğenisi ile bozdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyen Evren Balta'nın kendisini diğer liderlerden önde gösteren 'pozitif oy' anketini Twitter'dan beğendi. Söz konusu ankette Yavaş'a "Kesinlikle oy verirdim" diyenlerin oranının, Kılıçdaroğlu'nun oranına göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi
YORUMLAR (2)
  • Hamit Gündoğdu: Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne kimse laf etmemeli. Ancak ittifaktaki 4 Parti'nin ve özellikle de Erdoğan'ın da aday görmek istemesinin gazına geldi ve kaybetti. Gerçekte ittifak seçmeni İmamoğlu veya yavaş'i aday görmek istedi ve bu elbirliği ile engellendi. Cevap Yaz 19 17 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Kemal başarısız olduysa mansurda başarısız oldu kemal kazansaydı seni cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaktı Cevap Yaz 50 28 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi - Son Dakika
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