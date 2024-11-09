Kendisini eleştirenler için kullanmıştı! Mansur Yavaş, 'Sağlı Sollu' vuranları açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kendisini eleştirenler için kullanmıştı! Mansur Yavaş, 'Sağlı Sollu' vuranları açıkladı

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son zamanlarda belediyenin düzenlediği konserler üzerinden gelen eleştirilere, "Sağdan soldan vuruyorlar" ifadesiyle yanıt vermişti. Yavaş'ın bu ifadeleri "Muhalif gibi görünenler için" kullandığı ortaya çıktı.

09.11.2024 23:45  Güncelleme: 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen Ebru Gündeş konseri için yüklü miktarda harcama yaptığı iddiaları günlerdir siyasetin gündeminin ana maddeleri arasında yer alıyor.

"SAĞLI SOLLU YAPIYORLAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor" demişti.

"O AÇIKLAMA 'MUHALİF' GİBİ GÖRÜNENLER İÇİN"

Son olarak Mansur Yavaş, tv100'den Gürkan Hacır'a söz konusu ifadelerinin maksadını açıkladı. Yavaş açıklamasında, "O açıklama tartışmayı körüklemek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki odakları, grupları, parti içinde sorun varmış gibi göstermeye odaklanan çevreleri, sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve kendini gündemden düşürmeyen kişileri ve 'muhalif' gibi görünen kişileri kapsamaktadır." dedi.

Kendisini eleştirenler için kullanmıştı! Mansur Yavaş, \'Sağlı Sollu\' vuranları açıkladı

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Gündem, Ankara, tv100, Son Dakika

Son Dakika Politika Kendisini eleştirenler için kullanmıştı! Mansur Yavaş, 'Sağlı Sollu' vuranları açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunuss Bayern:
    Kes sesini canın chenneme 12 9 Yanıtla
  • Murat:
    Ayıp ayıp hem yiyin, soyun sonrada suçu başka yere atın 7 4 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    başkan doğruysa bu direk istifa etmelisin 6 3 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    yiyin efendiler yiyin, hepiniz hırsızsınız 5 4 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Valla başkan, parti gözetmeksizin söylüyorum.. bu konserlere harcanan milyonların milyonları israftan başka bişey değil.. millet evine ekmek götüremiyo.. bunun partisi yok.. çünkü tüm belediyelerde aynı savurganlık var.. yazık çar çur edilen kamu kaynaklarına.. belediye kanunu ile ilgili mutlaka bir yasal düzenleme yapılmalı.. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 ABB ’Ebru Gündeş konserinin’ maliyetini açıkladı ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında 3. gün İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 01:11:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kendisini eleştirenler için kullanmıştı! Mansur Yavaş, 'Sağlı Sollu' vuranları açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.