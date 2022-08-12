İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname dahiline alınan 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirleri, yeni görev yerlerine atandı. Kararname ile Mardin'de 4 ilçenin kaymakamı değişirken, bir vali yardımcısı kaymakamlığa atandı.

Kaynak: İHA

Mardin, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Mardin'de 4 ilçenin kaymakamı değişti - Son Dakika

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