Mardin'de 4 ilçenin kaymakamı değişti - Son Dakika
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Mardin'de 4 ilçenin kaymakamı değişti

12.08.2022 09:30
Mardin'de 4 ilçenin kaymakamı değişti

Mardin'de Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 4 ilçenin kaymakamı değişti.

Mardin'de Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 4 ilçenin kaymakamı değişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname dahiline alınan 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirleri, yeni görev yerlerine atandı. Kararname ile Mardin'de 4 ilçenin kaymakamı değişirken, bir vali yardımcısı kaymakamlığa atandı.

Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam Antalya'nın Kemer Kaymakamlığına atanırken, yerine Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu atandı. Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk Çanakkale'nin Lapseki Kaymakamlığına atanırken, yerine Isparta Sütçüler Kaymakamı İsmail Güney atandı. Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak Trabzon'un Maçka Kaymakamlığına atanırken, yerine Ağrı Hamur Kaymakamı Kerem Türker atandı. Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay Erzincan Vali Yardımcılığına atanırken, yerine Bingöl Adaklı Kaymakamı Emre Çiftçi atandı.

Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz Manisa'nın Kula Kaymakamlığına atanırken, Mardin Vali Yardımcılığı görevine ise Eskişehir Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat atandı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Mardin, Politika, Son Dakika

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