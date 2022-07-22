Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı - Son Dakika
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Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı

22.07.2022 16:36

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Melih Gökçek döneminde 801 milyon 288 bin dolar harcanan ve çürümeye yüz tutan, terk edilmiş Ankapark'a yaptığı ziyaret gündem oldu. Ziyaret sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek, Ankapark'taki dinozorlara kumpas kurulduğu iddia ederek, "Mutlaka birileri bir şey yaptı" dedi. Gökçek'in bu sözleri büyük etkileşim alırken, gönderisinin altına yapılan yorumlar da dikkat çekti.

Melih Gökçek döneminde 801 milyon 288 bin dolar harcanan ve çürümeye terk edilen Ankapark bu ayın başında mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş bugün sosyal medya hesabından Ankapark'ın son halini gösteren bir video paylaştı.

GÖKÇEK'TEN "KUMPAS" İMASI

Yavaş'ın paylaşımı sonrası gözlerin çevrildiği Melih Gökçek'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Gökçek, dinozorlara kumpas kurulduğu ima ederek "Bu dinazorun hiçbir şeyi yoktu. Bu kadar yıpranmasının mantığını anlamak mümkün değil. Mutlaka birileri bir şey yaptı" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TİYE ALDI

Gökçek'in bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi gönderinin altına yaptığı yorumla Gökçek'in "Kumpas" imasını tiye aldı.

İşte Gökçek'in gönderisinin altına yapılan yorumlardan bazıları;

YORUMLAR
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Son Dakika Politika Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı - Son Dakika


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