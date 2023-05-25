Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Karakuş: 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz - Son Dakika
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Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Karakuş: 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

26.05.2023 01:02

Memleket Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda tarafsızlığını açıklarken, Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş çok konuşulan bir karara imza attı. Karakuş örgütüyle birlikte; pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu öncesi Memleket Partisi kararını açıkladı. Partisinin A Takımını toplayan Muharrem İnce, seçimlerde tarafsız kalacaklarını açıkladı. Memleket Partisi'nin Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş, ilçedeki bir düğün salonunda bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve Memleket Partili yurttaşlar da katıldı.

"BU MEMLEKET BİZİM"

Pazar günü yapılacak seçimlerde, Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Tanju Karakuş, şunları söyledi: "Bizler Sayın Muharrem İnce'nin liderliğinde yol yürüdük ve yürümeye de devam edeceğiz. Bizim söylemimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan dedik, mavi dedik, yani memleket, adalet, vicdan, işsize iş dedik. İnandığımız doğrular için samimi olduk ve sadece çalıştık. Bu ülkenin genç bir evladı olarak aynı zamanda ben, bir babayım, 2 kız çocuğum var. Onların geleceği için, ülkenin çağdaş, demokratik, laik ve hukuk sistemi ile muasır medeniyetler seviyesinde olmasını isterim. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, kaygılarımın olmadığı bir ülke istiyorum. Mesela ben kız çocuklarımın saçlarının rüzgarda özgürce dalgalanıp mutlu ve kaygısız gezmesini istiyorum. Son günlerde televizyonlarda ve gazetelerde sıkça şunu duyuyoruz, 'Gençler yurt dışına gitmek istiyor'. Gençler, arkadaşlarım, bizler hiçbir yere gitmiyoruz. Bu memleket bizim. Başka memleket yok, memleket gibisi de yok. Bu sokaklar, bu göller, bu dereler, bu ovalar, bu ormanlar bizim.

"OY BİRLİĞİ İLE KARARI ALDIK"

Sokaklarını biz temizlemezsek kimse temizlemez, ağaçlarını biz sulamazsak kimse sulamaz, göllerine biz bakmazsak kimse bakmaz. Göllerini biz temizleyeceğiz, ormanlarını biz koruyacağız, yollarını süpüreceğiz. Yanan ormanların ağaçlarını yeniden biz dikeceğiz. Umutlarınızı yeşertin, hiçbir yere gitmek yok. 14 Mayıs seçimlerinde Genel Başkanımız Muharrem İnce adaylıktan çekildi, sorumluluk aldı, gereğini yaptı. Örgütümüzü de özgür bıraktı. Şimdi önümüzde ikinci tur seçimleri vardır. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Memleket Partisi Esenyurt olarak bizlerin tavır ve tutumuzun ne olması gerektiğini ilçe yönetimi kurulu ile gençlik ve kadın kolları yöneticilerimiz ile birlikte toplantı yaparak belirledik. Yönetim kurulu, oy çokluğu ile değil, oy birliği ile bir fire bile vermeden aynı kararı almış bulunuyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Gerekçemiz, bizlerin gelecek kaygısı yaşamadan ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe sahip olmasını istiyoruz. Bizler sadece sandığa gidip oy veren değil, aynı zamanda toplumunda önünde olan siyasetçileriz. Sorumluluğumuz var ve belli bir kitlemiz vardır. Hiçbir şey yapmadan sadece bakmanın benim için doğru olmayacağını düşündüm. Aynı mahallenin insanlarıyız, aynı yöne bakıyoruz. Bu kararı alırken siyasi bilgisine inandığım abilerimle konuştum, kendi örgütüm ile de aynı düşüncedeyiz. Ben de onların bir noktada sözcüleri durumundayım. Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde kesin kararımız şudur ki 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu kararın milletimize devletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Karakuş: 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Karakuş: 2. turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz - Son Dakika
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