Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu

20.03.2022 17:12

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hakkari'den Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e gönül köprüleri kuracaklarını bildirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hakkari'den Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e gönül köprüleri kuracaklarını bildirdi.

İnce, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasette ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi.

İşlerinin zor olduğunu ifade eden İnce, "Hazine yardımı yok, belediye yok, müteahhit yok. Gönüllülerle yürüttüğümüz bir siyasi dayanışma bu. Daha birinci yılını doldurmadı. 17 Mayıs'ta birinci yaş günümüz olacak. Karış karış Türkiye'yi gezerek anlatacağız. Yarın Yalova'dayım, öbür gün Balıkesir'de, Manisa'dayım. Ondan sonraki gün Denizli'deyim, sonra İzmir'deyim. Karış karış Türkiye'yi gezerek sizler de destek olacaksınız. Üye yapacaksınız. Bu salonda bulunan herkes bu hafta içinde 5'er üye yapsın. Üye olmak, aidiyet gerektirir. Kendini ait hisseder." diye konuştu.

İnce, parti logolarında 7 bölgedeki 7 insanın birbirini kucakladığını dile getirerek, "Ortada nazar boncuğu var. Kadim bir simge, bu toprakların simgesi. 7 bölgede 7 insan. Birbirini kucaklayan, birbirine sırtını dönebilen, bunu başaracağız. Hakkari'den Edirne'ye, Trabzon'dan Mersin'e gönül köprüleri kuracağız. Bunu sizinle beraber yapacağız." dedi.

Türkiye'de eğitimi çağdaş, bilimsel, laik ve parasız hale getireceklerini vurgulayan İnce, çocuğa görevleri olan bir devlet olarak işlerini yapacaklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından İnce, 18 yaşındaki parti üyelerine rozet taktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu

YORUMLAR
500
BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de konuştu BALIKESİR - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Balıkesir'de konuştu Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu - Son Dakika


Son Dakika
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 17:56:56. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'de konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement