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77 ilde düğmeye basıldı! Kumar ve yasa dışı bahisçilere 28 bin personelle dev operasyon - Son Dakika

77 ilde düğmeye basıldı! Kumar ve yasa dışı bahisçilere 28 bin personelle dev operasyon

Son Güncelleme: 06.11.2023 08:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyon sonucunda birçok yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatıldı ve çeşitli suç aletleri ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığını açıkladı.

OPERASYONA 28 BİN 314 PERSONEL KATILDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi; "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik yapılan Mengene Operasyonunda, kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

77 ilde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu! 2.3 milyon TL ceza kesildi, 33 kişi gözaltında

ARAMA KAYDI BULUNAN 650 KİŞİ YAKALANDI

517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

77 ilde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu! 2.3 milyon TL ceza kesildi, 33 kişi gözaltında

YASA DIŞI BAHİS KUPONLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatılmış, 10 adet kumar/oyun makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirilmiştir.

77 ilde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu! 2.3 milyon TL ceza kesildi, 33 kişi gözaltında

"YASA DIŞI BAHİSÇİLERE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRECEK"

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Ülkemizin dört bin yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 77 ilde düğmeye basıldı! Kumar ve yasa dışı bahisçilere 28 bin personelle dev operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: 77 ilde düğmeye basıldı! Kumar ve yasa dışı bahisçilere 28 bin personelle dev operasyon - Son Dakika
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