Meral Akşener'den parti kurultayında çok sert ifadeler: Hesap soracağım - Son Dakika
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Meral Akşener'den parti kurultayında çok sert ifadeler: Hesap soracağım

24.06.2023 12:00

Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday olması beklenen İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı başladı. Seçim sonrası sessizliğini bozan Akşener, "Bugün hesaplaşıyoruz. Bugün hesap veriyorum, hesap soracağım. Bu partide hadsizlik, saygısızlık bitmiştir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Seçim yenilgisinin ardından kurucu üyelerin art arda istifa etmesine ve parti içindeki karışıklıklara değinen Akşener, açtı ağzını yumdu gözünü. İYİ Parti lideri, "Öyle çirkinlikler yapıldı ki, günlerce uyuyamadım. Söyleyemeyeceğim öyle pislikler oldu ki... Gördüm ki herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekillik olunuyor yetmiyor, GİK üyeliği isteniyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim, kadrolar sınırlı! Bırakın birileri de o görevleri yerine getirsin! Bugün hesaplaşıyoruz, hesap veriyorum, hesap soracağım sonra!" ifadelerini kullandı.

"GÜNLERCE UYUYAMADIM"

Akşener'in konuşmasından satır başları: "Öyle çirkinlikler yapıldı ki, günlerce uyuyamadım. Söyleyemeyeceğim öyle pislikler oldu ki... Gördüm ki herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekillik olunuyor yetmiyor, GİK üyeliği isteniyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim, kadrolar sınırlı! Bırakın birileri de o görevleri yerine getirsin! 6'lı masa meselesi ortaya çıktı. Şimdi biz fedakarlık yapan insanlarız ya, Türkiye bizim için önde ya. Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık!

"KELLEMLE TOP OYNAMAYI ÇOK SEVERİM"

15 vekil istedik, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Biz, psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. Savaşmadık, ben savaşı severim. Ben canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. Ben kellemle top oynamayı çok severim. 28 Şubat'ta oynadım. Erdoğan'la ters düştük, umurum, korkum olmadı. 15 milletvekili almak bize kuyruk siyasetine mal oldu! Ama eğriye eğri, doğruya doğru... Bu, Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu işbirliğinin, CHP'ye sahada bulunan her renkten insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu. Sonra bu değişme, altılı masayı, Millet İttifakı'nı getirdik.

"BAŞARISIZLIK VARSA BENİMDİR"

Sonra bir şey yaptık. Belki de bir borç ödemeydi bilmiyorum. Koray Aydın'ın önerisi... Başarısızlık varsa benimdir. Demokrasi mi diyorsunuz. Şimdi öğreneceğiz hep birlikte. Demokrasinin gereklilikleri, sonuçları var. Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldım gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz... İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı! Bilmem nereyi biz değil HDP kazandırdı. Yuh muh yok, bugün hesaplaşıyoruz, hesap veriyorum, hesap soracağım sonra!"

YORUMLAR (2)
  • Şbn Şbn: İnsanları gerçekten kandırdığınımı sanıyon Başarısızlık varsa beni dicen ama koltuktan da kalkmam dicen ya kim inanır sana senden başka Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Senden tiyatrocu olur Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Akşener'den kurultaya damga vuran itiraf: CHP'den istediğimiz 15 vekil, hayatımın en büyük pişmanlığıdır Akşener'den kurultaya damga vuran itiraf: CHP'den istediğimiz 15 vekil, hayatımın en büyük pişmanlığıdır

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Son Dakika Politika Meral Akşener'den parti kurultayında çok sert ifadeler: Hesap soracağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'den parti kurultayında çok sert ifadeler: Hesap soracağım - Son Dakika
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