Meral Akşener: Yerel seçimde kendi kadrolarımızla milletin karşısına çıkacağız - Son Dakika

Meral Akşener: Yerel seçimde kendi kadrolarımızla milletin karşısına çıkacağız

Son Güncelleme: 26.08.2023 16:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerle ilgili izleyecekleri yol haritasını açıkladı. Diğer parti liderlerine seslenen Akşener, ''Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Siyasi partilere sesleniyorum, gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini yansıtacak bir rekabet ortamı oluşturalım. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. Marjinal ve bölücülere yakın duran kimseyle iş birliği yapmayacağız.'' dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, merakla beklenen yerel seçim stratejisini açıkladı. Seçimlere tek başlarına gireceklerini duyuran Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Siyasi partilere sesleniyorum, gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini yansıtacak bir rekabet ortamı oluşturalım. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. Marjinal ve bölücülere yakın duran kimseyle iş birliği yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞI DURUMLARI TEK TEK VURGULADI

İttifak kapılarını kapatan Akşener, "Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda elbette işbirlikleri olabilir. Ancak biz İYİ Parti olarak hür ve millî siyaset anlayışımız gereği gizli gündemleri olan kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir iş birliği yapmayacağız." dedi.

"CUMHURİYET DEĞERLERİMİZİ HİÇE SAYANLARA HAYIR DİYORUZ"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Kapımız herkese açık değil. Mesela bu yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olanlara hayır diyoruz. Cumhuriyet değerlerimizi hiçe sayanlara hayır diyoruz. Hatay Arap şehridir diyen meczuplara, ahlaksızlara kol kanat gerenlere hayır diyoruz. Türk demekten korkanlara hayır diyoruz. Andımızdan rahatsız olanlara, anayasanın ilk 4 maddesinden rahatsız olanlara hayır diyoruz. Terörle ve bölücü unsurlarla ilişkili olanlara hayır diyoruz. İnancımızı çatıştıranlara, ahlakımızı yozlaştıranlara, yüce dininizi ticaret ve siyasetle istismar edenlere hayır diyoruz. Toplumsal öfkeden siyaset devşirenlere hayır diyoruz. Gençlerimizi hor görenlere, Türk kadınını aşağılayanlara hayır diyoruz. Seçmeni çantada keklik gören o buyurgan ve iğrenç siyaset tarzına hayır diyoruz.

"YA RÜZGARI YAKALAYACAĞIZ, YA RÜZGARIN TA KENDİSİ OLACAĞIZ"

Çünkü böyle bir iş birliğinin; milletimize, hiçbir yararının dokunmayacağı gibi hem siyasete, hem de partimize, zarar vereceğini düşünüyoruz. Ya doğru rüzgârı yakalayacağız, Ya da biz, o rüzgarın ta kendisi olacağız. Partimizin 6'ncı kuruluş yıl dönümünde, 25 Ekim'de; hür ve millî siyaset anlayışımızın, temel taşlarını içeren; demokratik millî yükseliş beyannamemizi, aziz Türk milletinin, takdirine sunacağız. İktidar olmak için, bu bayrak, rüzgâr bekliyor. Ve o rüzgâr sizsiniz!"

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Meral Akşener: Yerel seçimde kendi kadrolarımızla milletin karşısına çıkacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener: Yerel seçimde kendi kadrolarımızla milletin karşısına çıkacağız - Son Dakika
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