Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hizmetleri 5 yıla sığdırdıklarını söyledi

Politika

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'e yıllardır gelmeyen hizmetleri 5 yıla sığdırdıklarını söyledi.

Gültak, seçim kampanyası çerçevesinde Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Soydan ve Toroslar Belediyesi Başkan Adayı Ali Öz ile Arslanköy Mera Birlik Başkanı Hasan Dudaklının organize ettiği Dudaklı Yörükleri Buluşması'na katıldı. Bir düğün salonunda organize edilen buluşmada Gültak, gösterdikleri ilgi nedeniyle Yörük vatandaşlara teşekkür etti, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Akdeniz'in, Mersin'de en kritik ilçelerden biri olduğunu belirten Gültak, şöyle devam etti: "Akdeniz'e yıllardır gelmeyen hizmetleri 5 yıla sığdırdık. Yaptığımız hizmet ve projeler ortada. 30 yıldır yapılmayan kentsel dönüşümleri bitirdik. Giremezsin, yapamazsın dediler ama biz yaptık. İnsanlarımız yeni evlerinde yaşıyorlar. Yıllardır bu şehrin imar sorunu vardı. Olmaz dediler, mücadele ettik, bitirdik. Bu şehrin kadın ve gençlerine önem vermemişlerdi, biz veririz dedik, hiç olmayan etüt merkezlerini açtık. Türkiye'de derece yapan kardeşlerimiz etüt merkezimizden çıktı. Kadınlarımızı kültür evlerine getirdik, okuma-yazma, dikiş nakış öğrendiler. Akdeniz'de yaşayan 15 bin kadını Kapadokya, Ankara, Anıtkabir, Konya, Gaziantep ve Hatay'a gezmeye götürdük."

"Akdeniz'e huzuru, kardeşliği, barışı getirdik"

Sözlerini, "Bunlarla birlikte biz Akdeniz'e huzuru, kardeşliği, barışı getirdik" diyerek sürdüren Gültak, "Bundan sonra takdir milletimizindir. Biz devletimizi seven, bayrağımızı seven herkese kardeş dedik ve her zaman da kardeş kalacağız. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun. Ama biz Akdeniz'i, devletini, milletini, bayrağını sevmeyenlere bırakmayacağız artık. O devir bitti. milletimizin takdiriyle yeni dönemde de hizmet maratonuna devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Buluşmada, Gültak kepenek giyerek konuklarla fotoğraf çektirdi.