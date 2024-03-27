Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan: "Emeklilere 10 bin lira sosyal destek sağlayacağız" - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan: "Emeklilere 10 bin lira sosyal destek sağlayacağız"

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Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, yerel yönetimlerde sosyal hizmetler ve sosyal desteklerin önemli bir alanı kapsadığına dikkat çekerek, 'Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Biz inşallah Mersin Büyükşehir Belediye bünyesinde emeklilerimize bir nebze destek olabilmek adına 10 bin lira gibi bir sosyal destek projemiz var. İnşallah 1 Nisan'dan sonra büyüklerimizin yanında olacağız' dedi.

27.03.2024 19:04  Güncelleme: 19:25
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan: "Emeklilere 10 bin lira sosyal destek sağlayacağız"

"Mersinliler en pahalı içme suyunu içiyor"

"Siyasette ilke çok önemlidir"

MERSİN - Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, yerel yönetimlerde sosyal hizmetler ve sosyal desteklerin önemli bir alanı kapsadığına dikkat çekerek, "Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Biz inşallah Mersin Büyükşehir Belediye bünyesinde emeklilerimize bir nebze destek olabilmek adına 10 bin lira gibi bir sosyal destek projemiz var. İnşallah 1 Nisan'dan sonra büyüklerimizin yanında olacağız" dedi.

Soydan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa süre kala çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor. Mersin merkez ve ilçelerinde adım atmadık sokak, dokunmadık insan bırakmayan Soydan, aylardır sahada Mersinli hemşerileriyle bir araya geldiğini belirterek, projelerini anlattığını, yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdiğini söyledi. Çalışmaları sırasında kendisine iletilen sorunlar ve yaptıkları tespitlere göre kentin en büyük problemlerinin başında ulaşım, alt yapı, kanalizasyon ve su fiyatları geldiğini aktaran Soydan, 1 Nisan'da görev geldikleri taktirde öncelikle ilçe belediyeleri ve hükümetle uyumlu bir şekilde 'ulaşım master planı revizyonu' yapacaklarını belirtti. Soydan, bu çerçevede 22 akıllı kavşak projesi ile kent trafiğini rahatlatacaklarını söyledi.

"Emeklilere 10 bin lira sosyal destek sağlayacağız"

Yerel yönetimlerde sosyal hizmetler ve sosyal destekleri önemli bir alanı kapsadığına dikkat çeken Soydan, "Emeklilerimiz bizim için çok önemli. Biz inşallah Mersin Büyükşehir Belediye bünyesinde emeklilerimize bir nebze destek olabilmek adına 10 bin lira gibi bir sosyal destek projemiz var. İnşallah 1 Nisan'dan sonra büyüklerimizin yanında olacağız. Bunun kaynağını ve bütçesini de araştırdık, ayırdık. Tabi geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz de bizim için çok önemli. Onlar bizim yarınlarımız. Gençlerimize üniversite sınavı öncesi uygulanan eğitim desteği aynı şekilde devam ederken, aynı zamanda 'dijital dershane' diye bir projeyi de hayata geçireceğiz. Herkes evinden dijital ortamda bu desteği alabilecek" diye konuştu.

"Mersinliler en pahalı içme suyunu içiyor"

Kendilerini en fazla üzen konulardan birinin de Mersinlilerin, Türkiye'nin en pahalı suyunu içen 2. il konumunda olması olduğunu kaydeden Soydan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde su zamları gündeme getirildiğinde, Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak 2 kez ret oyu verdik. Bu zamlı tarife Mersinli hemşerilerimize reva değil dedik. İnşallah göreve gelir gelmez, Mersinli hemşerilerimizi hem ucuz hem de kaliteli içme suyuna kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan'dan sonra tarımın, çiftçinin yanında olacak"

"Çiftçi dostu belediye' sloganı ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım A.Ş yapısını kuracaklarını dile getiren Soydan, şu bilgileri verdi:

"Şehrin ziraat odalarını, kooperatifleri ve çiftçilerimizi dahil ederek güzel bir sestim kuracağız. Buradaki amacımız, çiftçimizin girdi maliyetlerini minimum seviyeye çekmek. Ayrıca bitki sağlığı merkezi kuracağız. Bu merkez ile uzman ziraat mühendisleri eşliğinde planlı tarımı ve doğru zirai ilaçların kullanılması noktasında çiftçilerimiz yönlendirilecek. Çiftçilerimize gübre desteği sağlayacağız, zirai ilaç desteği sağlayacağız. Buradaki amacımız da ürün maliyetini minimum seviyeye çekmek ve çiftçilerimizin karlılık oranını arttırmak. Sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek bir pazarlama departmanı kuracağız. Üretilen ürünlerin pazarlanması yönünde destek olacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz bir limonata fabrikası kurmayı düşünüyoruz, soğuk hava depoları kurmayı düşünüyoruz, meyve kurutma tesisleri kurmayı düşünüyoruz. Bu noktada ürün yelpazesini 2. ürün noktasında çeşitlendirip, ürünlerin katma değerini arttırmayı planlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan'dan sonra tarımın, çiftçinin yanında olacak."

"Metro projesinde kaybeden Mersin oldu"

Mersin'in trafik sorununun çözümünde raylı sisteme muhakkak ihtiyaç olduğunu aktaran Soydan, ancak burada önemli olanın 'ben yaptım oldu' mantığı ile hareket etmemek olduğunu söyledi. Mersin'in 2019 yılında 19.2 kilometrelik onaylanan bir metro projesi olduğunu hatırlatan Soydan, "Bir ucu Serbest Bölge Kavşağı, diğer ucu Mezitli olmak üzere bütün izinleri alınmış, yatırım programına girilmiş, sadece finans noktasını sağlayıp devam etmesi gereken bir proje idi. Yeni yönetim göreve geldikten sonra maliyetlerin yüksek olduğunu bahane ederek, o projeyi rafa kaldırdı, yeniden bir metro projesi yaptı. Şu anda onayı alınmamış bir proje var ellerinde. Yatırım programına girmemiş, ÇED raporu alınmamış bir proje bu. Ne oldu? Kaybeden Mersin oldu. Keşke ellerindeki projeyi devam ettirseler, görev gelir gelmez kazmayı vursalar da belki yarısına gelecekler, belki de geçeceklerdi. Biz olaya siyasi bakmıyoruz, tamamıyla Mersin'e hizmet odaklı, proje odaklı bakıyoruz. Bu yönetim metro ile ilgili yine bir algı oluşturuyor. Çünkü onaylanmamış bir projeye genel başkanlarını getirip temel atma töreni yaptılar ancak ortada hiçbir şey yok" dedi.

"Siyasette ilke çok önemlidir"

"Siyasette ilke çok önemlidir, dürüstlük çok önemlidir" diyerek konuşmasını sürdüren Soydan, şöyle devam etti:

"Biz Cumhur İttifakıyız. Hemşerilerimizin karşısına çıktığımız zaman ittifakımızı gururla söylüyoruz, başımız dik alnımız ak sokaklarda geziyoruz. Şunu da söylüyoruz, 7'den 77'ye siyasi görüşü ne olursa olsun dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun biz tüm Mersinli hemşerilerimizin şehremini olmak adına yola çıktık. Biz herkesi kucaklayacağız, şehrimizdeki birlikteliğin, kardeşliğin, huzurun devam etmesi adına. Ama biz karşı taraftan da aynı hassasiyeti görmek isterdik. Kırsal bölgeye gittiklerinde, 'DEM Parti ile hiçbir işbirliğimiz yok' diyorlar, başka bir yere gittiklerinde ise farklı konuşuyorlar. İttifakı ne doğruluyorlar ne de reddediyorlar. Sürekli topu taca atıyorlar. Eğer ittifak yapıyorsanız, çıkıp bunu açık yüreklilikle deklare etmeniz lazım. Türkiye'nin bir çok şehrinde DEM Parti aday gösterdi ama Mersin'de göstermedi. Beraber 'kent uzlaşısı' adı altında seçime gidiyorlar. Genel Başkanımız son kongrede de dile getirdi, bizim hiçbir Kürt kökenli vatandaşımız ile sorunumuz olamaz. Dün beraberdik, bugün beraberiz yarın da beraber olacağız. Biz sadece kapalı kapılar ardından pazarlıklarına karşıyız. Biz ittifakımızı Mersinli hemşerilerimizle yaptık."

"Maaş politikalarında adaleti sağlayacağız"

"Bizim hiçbir çalışanımız ile hiçbir emekçi kardeşimiz ile en ufak bir sorumuz olamaz" diyen Soydan, "Biz maaşlarda ve ücret politikalarında adaleti de getireceğiz. Biz alın teri ile oynayacak insanlar değiliz. İşinin gücünün başında olan her bir arkadaşım, benim mesai arkadaşımdır. Onlar huzurlu ve mutlu olacak ki, yaptıkları işten verim alacağız" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan: "Emeklilere 10 bin lira sosyal destek sağlayacağız"
Kaynak: İHA

Serdar Soydan, Mersin, Çiftçilik, Ulaşım, Tarım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan: 'Emeklilere 10 bin lira sosyal destek sağlayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan: "Emeklilere 10 bin lira sosyal destek sağlayacağız" - Son Dakika
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