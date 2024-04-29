Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Makedonya Büyükelçisi\'ni ağırladı

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente ziyarette bulunan Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi ağırladı.

Başkan Seçer, Büyükelçi Manasijevski'yi kentte ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mersin'in hem Türkiye hem de bölge açısından önemli bir noktada yer aldığını belirten Seçer, "Bölgemiz sektörel anlamda oldukça hareketli. Ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve kısmi olarak da turizm olmak üzere birçok sektör faaliyet gösteriyor. Bunlar hem ülkemizin ekonomisine hem de şehrimizin ekonomisine yüksek potansiyel sağlıyor" dedi.

Mersin Limanı'nın Türkiye'nin en büyük limanlarının başında geldiğini ifade eden Seçer, limanın Akdeniz çanağında dünyaya açılan bir kapı olduğunu kaydetti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından rekor bir oyla yeniden başkanlık görevine seçildiğini aktaran Başkan Seçer, "Geçtiğimiz ay sonunda yüzde 60 ile seçimi kazandım. İkinci 5 yıl için göreve devam ediyoruz" diye konuştu. Seçer, Büyükelçi Manasijevski ile ilk kez bir araya geldiklerini vurgulayarak, ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını dile getirdi.

"Tarihi ve kültürel anlamda ortak bir geçmişe sahibiz"

Büyükelçisi Manasijevski de Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında tarihi ve kültürel anlamda ortak bir geçmişe sahip olduklarını belirterek, "Ortak ve üretken bir geçmişe sahibiz. İnsanların kültürel değerleri ve kentlilik anlayışında da bu ortaklıktan bahsedebiliriz. Çok kültürlü ve etnik kökenli bir topluluğumuz var. Osmanlı tarihi mirasının yanı sıra biz sizlerle modern Cumhuriyet anlamında da benzer tarihi paylaşıyoruz" dedi.

Büyükelçi Manasijevski, Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin de Kuzey Makedonya'da doğduğundan söz ederek, Atatürk'ün de ilk eğitimiin orada aldığını belirtti. Büyükelçi Manasijevski, "Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Makedonya'nın bir evladı gibi görürüz ve dolayısıyla da Türkiye'nin modern Cumhuriyeti ile ilgili kendimizde pay görüyoruz" dedi.

Türkiye ve Kuzey Makedonya ikili ilişkilerine değinen Manasijevski, ekonomik, politik ve kültürel ilişkileri geliştirmek ve iş birliğini artırmak adına Mersin'i ziyaret ettiklerini kaydetti.

"Kardeşlik ilişkimizi ticarete de yansıtmaya niyetimiz var"

Manasijevski ayrıca, Mersin Valiliği ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle de görüşme yapacağını belirterek, "Burası çok önemli bir liman kenti ama çok önemli bir ticari merkezi aynı zamanda. Bu kardeşlik ilişkimizi ticarete de yansıtmaya niyetimiz var" ifadelerini kullandı.

İkili ilişkileri sürdürmenin ve kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine işaret eden Manasijevski, Kuzey Makedonya'da Türklerle uyum içerisinde yaşamaya özen gösterildiğini ifade etti.

Başkan Seçer, ziyaret sonunda Büyükelçi Manasijevski'ye Roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçası olan Flora büstü hediye ederken, Manasijevski de Seçer'e aralarındaki dostluğun sembolü olarak Taş Köprü Üsküp resmi takdim etti. Ziyarette Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Suzana Tuneva ile Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de yer aldı. - MERSİN