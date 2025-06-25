Merz: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'yı müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim" - Son Dakika
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Politika

Merz: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'yı müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim"

25.06.2025 17:28
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'yı müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'yı müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi verdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Merz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'nın müzakere masasına gelmesini sağlamasını rica ettim" dedi. Merz, bunun gerçekleşmesi halinde Ukrayna'da 3.5 yıldır süren savaşın ve dökülen kanın ardından nihayet çözümüne kavuşulabileceğini vurguladı.

Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yeni bir Ukrayna-Rusya müzakereleri için Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu söylediğini de bildiren Merz, İstanbul veya Ankara'nın bu tür bir toplantıya ev sahipliğine hazır olduğunu söylediği için de Erdoğan'a teşekkür ettiğini kaydetti. - LAHEY

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Almanya, Rusya, lahey, Son Dakika

Son Dakika Politika Merz: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'yı müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim' - Son Dakika

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