MetroPOLL Araştırma'dan ikinci tur anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti - Son Dakika
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MetroPOLL Araştırma'dan ikinci tur anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti

23.10.2022 23:29

MetroPOLL Araştırma şirketi, bu sefer de ikinci tur anketi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kaldığı ihtimali üzerine gerçekleştirilen ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 puan önde çıktı.

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine adım adım gidilirken, anket şirketleri tarafından gerçekleştirilen anketler de vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SEÇİM YAPMALARI İSTENDİ

MetroPOLL Araştırma tarafından seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa kime oy verirsiniz?" sorusu yönetildi. İki siyasetçi arasındaki fark, yüzde 1 olarak belirlendi. Erdoğan yüzde 44.9 oy alırken, Kılıçdaroğlu da yüzde 43.9 aldı.

MetroPOLL Araştırma ikinci tur anketi yaptı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark inanılmaz

ERDOĞAN, YAVAŞ VE HDP'NİN ADAYI YARIŞIRSA

Şirketin yönetim kurulu başkanı Özer Sencar, ilk turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP adayı ve Erdoğan'ın yarıştığı senaryoya dair sonuçları da kişisel Twitter hesabında paylaştı. Bu versiyonda Erdoğan, oyların yüzde 42.1, Yavaş ise yüzde 35'ini alıyor. Herhangi bir isim anmadan direkt 'HDP adayı' nitelenen 'kişi' ise yüzde 14.7 oranında destek bulurken, seçim 'yüzde 50+1'e şartı sağlanamadığı için ikinci tura kalıyor.

MetroPOLL Araştırma ikinci tur anketi yaptı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark inanılmaz
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MetroPOLL Araştırma'dan ikinci tur anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti - Son Dakika
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