MGK toplantısı gündemdeki güvenlik konularını ele alacak - Son Dakika
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MGK toplantısı gündemdeki güvenlik konularını ele alacak

08.06.2023 08:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, sınır güvenliği, terör örgütleriyle mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu gibi konular ele alınacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da toplantıda yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

MİT BAŞKANI KALIN DA YER ALACAK

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

GÜNDEMDE NELER VAR?

  • Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.
  • Rusya- Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.
  • Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Güvenlik derken ülkenin yabancılar tarafından istilasını kastettiniz galiba?? Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Mgk, Politika, Güncel, Son Dakika

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