MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 yeni adayını açıkladı

Politika

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 belediye başkan adayının daha belirlendiğini belirtti. Bu çerçevede 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe, 46 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismi açıklandı. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Belediye Başkanı Adayı Ahmet Keleş, Bilecik'in Söğüt ilçesi Belediye Başkan Adayı Ferhat Durgun, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Belediye Başkan Adayı Ferhat Durgut, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir, Yozgat'ın Çandır ilçesi Belediye Başkan Adayı Ertan Eroğlu, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaygısız, Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Belediye Başkan Adayı Hasan Sedat Aksu, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Belediye Başkan Adayı Alparslan Erbek, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesi Belediye Başkan Adayı Musa Sarıaslan, Düzce'nin Yığılca Belediye Başkan Adayı Muhterem Baltacı, Düzce'nin Boğaziçi beldesi Belediye Başkan Adayı Metin Albayrak, Edirne'nin Esetçe beldesi Belediye Başkan Adayı Turgay Şimşek, Edirne'nin Yenikarpuzlu beldesi Belediye Başkan Adayı Fahri Aldanmaz, Edirne'nin Beğendik beldesi Belediye Başkan Adayı Taner Karlıdağ, Edirne'nin Yenimuhacir beldesi Belediye Başkan Adayı Vahit Güney, Edirne'nin Küplü beldesi Belediye Başkan Adayı Ufuk Korkut, Edirne'nin Subaşı beldesi Belediye Başkan Adayı Veli Görme, Edirne'nin Kırcasalih beldesi Belediye Başkan Adayı Kürşat Kastamoni, Elazığ'ın Akçakiraz beldesi Belediye Başkan Adayı Halil Bingöl, Elazığ'ın Bükardı beldesi Belediye Başkan Adayı Burak Kaya, Elazığ'ın Erimli beldesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Demirel, Elazığ'ın Üçocak Beldesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Olğun, Elazığ'ın Sarıcan beldesi Belediye Başkan Adayı Alperen Dilenç, Elazığ'ın Mollakendi beldesi Belediye Başkan Adayı Onur Yücedal, Elazığ'ın Yazıkonak beldesi Belediye Başkan Adayı Murathan Koktaş, Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Belediye Başkan Adayı Hakim Sevinç, Elazığ'ın Beyhan beldesi Belediye Başkan Adayı Yusuf Diribaş, Erzincan'ın Çağlayan beldesi Belediye Başkan Adayı Resul Kılıç, Erzincan'ın Mollaköy beldesi Belediye Başkan Adayı Aykut Artuç, Erzincan'ın Çadırkaya beldesi Belediye Başkan Adayı Sait Durgun, Erzincan'ın Kargın beldesi Belediye Başkan Adayı Bünyami Adil Erden, Erzincan'ın Mercan beldesi Belediye Başkan Adayı Bayram Bilici, Erzincan'ın Altınbaşak beldesi Belediye Başkan Adayı İbrahim Taha Çetinkaya, Giresun'un Altınbaşak beldesi Belediye Başkan Adayı İbrahim Taha Çetinkaya, Giresun'un Aydındere beldesi Belediye Başkan Adayı Erol Çelik, Giresun'un Kovanlık beldesi Belediye Başkan Adayı İslam Pekdemir, Giresun'un Yavuzkemal beldesi Belediye Başkan Adayı Kazım Önal, Giresun'un Ören beldesi Belediye Başkan Adayı Bekir Yetim Ahmetoğlu, Giresun'un Çavuşlu beldesi Belediye Başkan Adayı Selim Hamzaoğlu, Giresun'un Duroğlu beldesi Belediye Başkan Adayı Halil Çetin, Iğdır'ın Halfeli beldesi Belediye Başkan Adayı Alaeddin Okan, Iğdır'ın Hoşhaber beldesi Belediye Başkan Adayı Sefa Yurtseven, Iğdır'ın Melekli beldesi Belediye Başkan Adayı Mücahit Tanık, Karabük'ün Yortan beldesi Belediye Başkanı Adayı Ali Işık, Karaman'ın Güneyyurt beldesi Belediye Başkan Adayı Ahmet Arı, Karaman'ın Kazancı beldesi Belediye Başkan Adayı Osman Acar, Karaman'ın Akçaşehir beldesi Belediye Başkan Adayı Turgay Ekin, Karaman'ın Göktepe beldesi Belediye Başkan Adayı Hasan Turgut, Kırşehir'in Köseli beldesi Belediye Başkan Adayı Bekir Yılmaz, Kırşehir'in Özbağ beldesi Belediye Başkan Adayı Rasim Arazay, Kırşehir'in Kurancalı beldesi Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tekeli, Kırıkkale'nin Çerikli beldesi Belediye Başkan Adayı Erkan Çağlaroldu.

MHP, bazı bölgelerde de mevcut belediye başkanlarını tekrar aday gösterdi. O isimler ise şöyle:

"Giresun'un Üçtepe beldesinde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, Gümüşhane'nin Yeşilbük beldesinde Belediye Başkanı Sezai Doğan, Gümüşhane'nin Özkürtün beldesinde Belediye Başkanı Yakup Turgut, Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu." - ANKARA