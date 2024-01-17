MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si il, 53'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin 2'si il, 53'ü ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayı daha açıklandı. Buna göre Kilis Belediye Başkan Adayı Hasan Kara olurken, Uşak Belediye Başkan Adayı Sezer Ateş olarak belirlendi.

Hatay

MHP'nin Hatay ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Dörtyol Belediye Başkan Adayı Ömer Oğuz Uçar, Erzin Belediye Başkan Adayı Erhan Akı."

Afyonkarahisar

MHP'nin Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Hocalar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Onur Turan, İscehisar Belediye Başkan Adayı Necati Günsel, Şuhut Belediye Başkan Adayı Muhittin Özaşkın."

Bolu

MHP'nin Bolu ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Dörtdivan Belediye Başkan Adayı Kadir Altundağ, Gerede Belediye Başkan Adayı Mustafa Çiçek, Göynük Belediye Başkan Adayı Metin Ölmez, Kıbrısçık Belediye Başkan Adayı Ersin Oktay Olkan, Mengen Belediye Başkan Adayı Gültekin Uysal, Mudurnu Belediye Başkan Adayı Necdet Türker, Seben Belediye Başkan Adayı Murat Özkan, Yeniçağa Belediye Başkan Adayı Ersin Baş."

Burdur

MHP'nin Burdur'un ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Altınyayla Belediye Başkan Adayı Selen Kınalı, Ağlasun Belediye Başkan Adayı Hasan Düden, Bucak Belediye Başkan Adayı Yusuf Erdoğdu, Çavdır Belediye Başkan Adayı Süleyman Kayacan, Çeltikçi Belediye Başkan Adayı Ramazan Ezin, Gölhisar Belediye Başkan Adayı Ramazan Canural, Kemer Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınkaynak, Tefenni Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz, Yeşilova Belediye Başkan Adayı Yusuf Yıldırım."

Elazığ

MHP'nin Elazığ ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Ağın Belediye Başkan Adayı Ali Uslu, Keban Belediye Başkan Adayı Yücel Doğan, Sivrice Belediye Başkan Adayı Turgay Gündoğan."

Karaman

MHP'nin Karaman ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Ayrancı Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı, Başyayla Belediye Başkan Adayı Güranı Bulut, Ermenek Belediye Başkan Adayı Soydan Evci, Kazımkarabekir Belediye Başkan Adayı Nurullah Necat Güven, Sarıveliler Belediye Başkan Adayı Mehmet İlgün."

Kars

MHP'nin Kars ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Akyaka Belediye Başkan Adayı Halil Kerem Aydın, Arpaçay Belediye Başkan Adayı Erdal Mert, Digor Belediye Başkan Adayı Yener Kaya, Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Serdar Kılıç, Selim Belediye Başkan Adayı Ali Elma, Susuz Belediye Başkan Adayı Orhan Şarkir."

Kastamonu

MHP'nin Kastamonu ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Abana Belediye Başkan Adayı Hasan Özlü, Ağlı Belediye Başkan Adayı Şahin Çolak, Küre Belediye Başkan Adayı Mustafa Canbaz, Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Lütfü İpek."

Kırşehir

MHP'nin Kırşehir ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Akçakent Belediye Başkan Adayı Musa Şahin, Akpınar Belediye Başkan Adayı Erdal Urcan, Boztepe Belediye Başkan Adayı Musa Ceylan, Çiçekdağı Belediye Başkan Adayı Ahmet Hikmet Erdoğan, Mucur Belediye Başkan Adayı Fatih Yıldırım."

Kütahya

MHP'nin Kütahya ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Altıntaş Belediye Başkan Adayı Hikmet Tunç, Aslanapa Belediye Başkan Adayı Gökhan Gürel, Çavdarhisar Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Topbaş, Domaniç Belediye Başkan Adayı Sahvet Ertürk, Dumlupınar Belediye Başkan Adayı Yavuz Karaayvaz."

Öte yandan, Denizli'nin Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş, Çankırı'nın Ilgaz Belediye Başkan Adayı ise Ayşenur Bulamaççı oldu. - ANKARA