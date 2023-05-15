MHP'den anket şirketlerine "algı oyunu" çıkışı: Seçimde yüzde 10'u aşarak boşa çıkardık

14 Mayıs seçimleriyle ilgili sonuçlar geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ikinci turu ile ilgili olarak MHP'den ilk açıklama geldi.

"TBMM'DE CUMHUR İTTİFAKI ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMIŞTIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamasında "Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM'de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır.

"ERDOĞAN YİNE AÇIK ARA BİRİNCİ GELECEKTİR"

Sayın Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur. Bu arada MHP, milletvekili sayısını arttırarak nitelikli bir grupla ve üçüncü parti olarak TBMM'de yeniden temsil edilmeye hak kazanmıştır. Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür.

"SEÇMENİMİZİN KÖKLÜ YAPISI PUSULADA PARLAMIŞTIR"

Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP, %10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır. Partimizin üç hilalde simgelenen kurumsal kimliğinin gücüyle seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısı, oy pusulasında parlamıştır. Buna karşılık karanlıkta gölge oyunu oynayanlar, göğe merdiven dayamaya soyunanlar ve suya yazı yazanlar, sandığın altına gömülmüşlerdir.Her seçim sonunda olduğu gibi, MHP muarızı kamuoyu araştırma şirketleri ve bunların kuyruklu yalanlarına bel bağlayan çevreler yine ters köşeye yatmıştır.

"TÜRKİYE'DE KAOS, MAHFİLLER, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞLARDIR"

İktidarın değişmesini; kendilerine koltuklar, makamlar ve mevkiler verilmesini, hayali baharların gelmesini bekleyenlerin umutları, bir başka bahara kalmıştır. Seçimler dolayısıyla Türkiye'de kaos, karmaşa ve istikrarsızlık uman iç ve dış mahfiller, hayal kırıklığına uğramışlardır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.

"YERLİ İŞBİRLİKÇİLER TEKRAR MAĞLUP OLMUŞLARDIR"

Aziz milletimizin engin feraseti; Anka kanadı gibi bütün ülkeyi sarmalayıp kuşatmış, demokratik yarışın gölgelenmesine izin vermemiştir.14 Mayıs Seçimleri, Türkiye üzerinde hain emeller besleyen; topraklarımızda yeniden Sevr'i hortlatıp önce özerk, sonra da bağımsız uydu devletçikler kurmaya heveslenen şer odaklarına verilmiş şiddetli ve caydırıcı bir cevap olmuştur. Egemenlik haklarımıza göz diken bedhahlar ve bir asır sonra yeniden müstevli rolüne soyunmuş bedbahtlarla bunların yerli işbirlikçileri, tekrar mağlup olmuşlardır. Halk iradesini eğip bükmeye çabalayan bilumum aktör ve figüranlar, bizzat millî irade marifetiyle bozguna uğratılmıştır.Birlik ve bütünlüğümüze, dirlik ve düzenimize, bağımsızlık ve güvenliğimize uzanan eller bir daha kalkmamak üzere kırılmıştır. "Yirmi Birinci Yüzyılda Lider Ülke Türkiye" ideali için yola çıkan Cumhur İttifakı kervanının önünü kesmeye yeltenen eşkıya ve uğruların tuzakları yıkılmış, pusuları dağıtılmıştır.

"MİLLETİMİZ TERÖRİSTSEVİCİLİĞE GEÇİT VERMEMİŞTİR"

İtibar suikastları, aleyhte algı operasyonları, siyasi manipülasyon ve spekülasyonlar; sırtını millet iradesine dayayan Cumhur İttifakı tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Felaket tellallığının, kaos çığırtkanlığının, yıkım senaryolarının, siyasi ve ekonomik izmihlal yavelerinin, milletimiz tarafından asla satın alınmadığı görülmüştür. Milletimiz, terörist seviciliğe ve bölücü örgüt borazanlığına geçit vermemiştir. Milletimiz; mağduriyet ve fakirlik taslama seanslarına, sahte hürriyet ve adalet havariliğine, riyakâr barış nakaratlarına, ikiyüzlü demokrasi havariliğine itibar etmemiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılı Türk asrına çevirmek için yıllardır sürdürülen çabaların boşa çıkmadığı; milletimizin, geleceğe dair umutlarını yitirmeyip aksine eskisinden daha ümitvar, iştiyaklı, coşkulu ve heyecanlı olduğu tecelli eden seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır.

"14 MAYIS'TA TECELLİ EDEN MİLLET İRADESİDİR"

Seçimlerin galibi, bizzat Türk milletidir. 14 Mayıs akşamında tecelli eden, millet iradesidir. Böylece millî iradenin önünde hiçbir beşerî gücün duramayacağı, onu hiçbir kuvvet ve kudretin yenemeyeceği bir defa daha gözler önüne serilmiştir. 14 Mayıs Seçimlerinin sonuçları; icranın kararlılık, hız ve çevikliğinin devamı; yasamanın siyasi müessiriyetinin kalıcılığı, yargıda adaletin tecellisinin kâmilen yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Seçimlerde Cumhur İttifakına verilen oylar, zillet ittifakı sözcülerince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'yi her alanda tıkanmaya ve tek adamlığa götürdüğü iddialarını çürütmüştür.