MHP'den seçimin kritik ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz - Son Dakika
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MHP'den seçimin kritik ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz

16.05.2023 13:52

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ve seçimin ikinci tura kalmasında kilit rol oynayan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'a MHP kanadından tepkiler geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet UIvi Yönter, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli'dir. Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, seçimin ardından yaptığı değerlendirmede istedikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek "Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz" dedi.

OĞAN: KİMİ DESTEKLEYECEĞİMİZ KONUSUNDA İSTİŞARE YAPACAĞIZ

"'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak. Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık" diyen Oğan, "Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız" ifadelerini kullandı. Oğan, "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz" sorusuna ise "İstişare yapacağız. Hem ATA İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı. Her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak" yanıtını verdi.

MHP KANADINDAN OĞAN'A BİR TEPKİ DAHA

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın seçimler sonrasında yaptığı açıklamalar ve "pazarlık" iddialarına ise MHP kanadından art arda tepkiler gelmeye devam ediyor.

"MAHALLEMİZE GECE KONDU YAPMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı İzzet UIvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Oğan'a tepki gösterdi. Yönter, "Türk milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türk milliyetçiliğinin siyasi, fikri ve ahlaki yolbaşçısı da Devlet Bahçeli'dir… Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz…" ifadelerini kullandı.

MHP'den seçimin kilit ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz

MHP'Lİ YILDIZ: PAZARLIK PAYIN KALMADI BAŞKA KAPIYA

MHP lideri Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız da Oğan'ın "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK'yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır" paylaşımına tepki göstermişti. Yıldız, "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'den seçimin kilit ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz
YORUMLAR (2)
  • Murat : Yalnız bence bir düşünün derim siz parti olarak  karda kalırken Sinan Ogan tek başına %5 aldı ;) Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • Özgür Yolcu: VALLA İLK TURDA BİTMEDİ. Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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MHP'den seçimin kilit ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz MHP'den seçimin kilit ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi, Sinan Oğan, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den seçimin kritik ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'den seçimin kritik ismi Sinan Oğan'a tepki: Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz - Son Dakika
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