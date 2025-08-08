MHP\'den Terörsüz Türkiye Toplantısı Daveti

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, ilki Erzurum'da düzenlenecek olan "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" bölge toplantısına Ardahanlıları davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında, 9 Ağustos Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirecek. "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenecek olan programa Erzurum, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerinden STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katılacak.

Toplantı öncesi hazırlıklar kapsamında bugün Ardahan'a gelen MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, MHP MYK üyesi Taşkın Özdemir, MHP MYK üyesi Özer Karakayacı, MHP MYK üyesi Şuayip Ak ile birlikte Ardahan'da, STK temsilcileri ile bir araya geldi. Durgun, ilki Erzurum'da düzenlenecek olan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" bölge toplantısına Ardahanlıları davet etti.

STK temsilcileri ile tek tek bir araya gelen Durgun, "Milletimizi, vatandaşlarımızı ve hemşerilerimizi bilgilendirmek ve de partimizin üzerine atılan iftiraları, propagandaları ve sıkıntıların yanlış olduğunu anlatmak, hem de 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yürütülen çalışmaları anlatmak için Erzurum ilinde bir toplantı gerçekleştirilecek. Bizde Genel Başkanımız Devlet Bahçe'linin bizzat sizlere kendi ıslak imzası ile göndermiş olduğu davetiyeleri teslim etmek için sizleri ziyarete geldik. Bu kapsamda da yarın sizleri Erzurum'da gerçekleştirilecek olan Milli birlik ve dayanışma toplantısına davet ediyoruz" dedi.

MHP'li Durgun, daha sonra Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Durgun son olarak Ardahan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaretinin ardından Ardahan'dan ayrıldı.