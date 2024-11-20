MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: 'PKK, Kürtleri temsil edemez' - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: 'PKK, Kürtleri temsil edemez'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil edemeyeceğini ve silahlarını bırakıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmaları gerektiğini vurguladı. Durmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gönderme yaparak Türkiye'de bir Kürt sorunu olmadığını, asıl sorunun bölücü terör olduğunu ifade etti.

20.11.2024 17:30
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: " PKK, Kürtleri temsil edemez"

"Terör örgütünün silahlarını bırakıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmaktan başka bir çare kalmamıştır"

KARS - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, terör örgütünün silahlarını bırakıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmaktan başka bir çaresinin kalmadığını söyledi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Kars İl Başkanlığının ev sahipliğinde Aynalı Köşk'te düzenlenen Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının bir çözülmeye ve ayrışmaya değil, bin yıllık kardeşliği yaşatmaya yönelik tarihi bir çağrı olduğunu söyleyen Durmaz, "Tarihe yön veren bu çağrı, yeni yüzyılda terörün bitmesi, huzurun gelmesi için yapılmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, 'PKK Kürtleri temsil edemez', 'Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar', 'Joe Biden'in üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz' ifadeleriyle adeta terörün ve terör örgütlerinin arkasındaki emperyalist şebekenin maskesini düşürmüştür. Terör örgütünün silahlarını bırakıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmaktan başka bir çare kalmamıştır" dedi.

"CHP Genel Başkanı Özel'in iddia ettiği gibi bir Kürt sorunu yoktur"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e de göndermelerde bulunan Durmaz, "Ayrıca Türkiye'de CHP Genel Başkanının bölücü örgüt ağzıyla iddia ettiği gibi bir Kürt sorunu yoktur. Bu söylem emperyalizmin bölünme senaryosuna kapı aralamaktır. Sorunun adı bölücü terör sorunudur. ve Cumhur İttifakı tam bir mutabakat içerisinde terörle mücadeleyi sürdürmeye, ülke gündeminden bölücü terör sorununu söküp atmaya kararlıdır. Türk ve Türkiye yüzyılında aziz milletimizi hak ettiği refaha ve huzura kavuşturmanın, yeni yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini altın harflerle yazdırmanın zamanı gelmiştir. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır. Söz konusu vatansa Milliyetçi ülkücü hareket için gerisi teferruattır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıya Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinden partililer katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: 'PKK, Kürtleri temsil edemez' - Son Dakika

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