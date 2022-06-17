MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da konuştu Açıklaması

17.06.2022 21:20
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Hiç kimse merak etmesin, hayat pahalılığının kuşatması mutlaka yarılacaktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Hiç kimse merak etmesin, hayat pahalılığının kuşatması mutlaka yarılacaktır. Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Takip edilen politikalar doğrudur. Niyet hayır olduğundan akıbetin de hayır olacağına güvenmek lazımdır. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır." dedi.

Kalaycı, partisinin Meram İlçe Teşkilatı'nın Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkedeki hayat pahalılığına yönelik sorunu çözmek için hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi.

Kalaycı, şunları dile getirdi:

"Kuşkusuz, günlük hayatın zorluklarının, artan fiyatlardan ve döviz kurlarından yakınmaların farkındayız. Geçim sıkıntılarını biliyoruz. Hiç kimse merak etmesin, hayat pahalılığının kuşatması mutlaka yarılacaktır. Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Takip edilen politikalar doğrudur. Niyet hayır olduğundan akıbetin de hayır olacağına güvenmek lazımdır. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır."

Salgın ve Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle dünyada başta doğal gaz, petrol ve kömürde olmak üzere emtia fiyatlarında anormal artışlar yaşandığına dikkati çeken Kalaycı, döviz kurlarındaki artışların ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Terörle mücadele

Devletin terörle mücadelede sona yaklaştığını belirten Kalaycı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı ve Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan yeni olası askeri harekatla terörün kökünün tamamen kazınacağını kaydetti.

Türkiye'deki 5,5 milyon yabancının yaklaşık 4 milyonunun sığınmacı olduğunu, hepsinin parmak izine kadar bilgilerinin devlette kayıtlı bulunduğunu dile getiren Kalaycı, "Kaçak göçün kaynağında durdurulması için etkili tedbirler alınmaktadır. Sınır boyunca güvenlik duvarları ve optik kuleler yapılmış, aydınlatma, sensör ve gece görüş kameralarıyla donatılmıştır. Sağlıklı geri gönderme merkezleri kurulmuştur. İdlib'de briket evler yapılmıştır." diye konuştu.

Programa MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile çok sayıda partili katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kalaycı, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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