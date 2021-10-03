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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "15 Temmuz gecesi işgal girişimine karşı safını açıkça belli edenler Cumhur İttifakı'nı oluşturmuşlardır" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "15 Temmuz gecesi işgal girişimine karşı safını açıkça belli edenler Cumhur İttifakı'nı oluşturmuşlardır"

03.10.2021 16:59
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "15 Temmuz gecesi işgal girişimine karşı safını açıkça belli edenler ve zillete devletini teslim etmeme kararlılığında olanlar, sonrasında Cumhur İttifakı'nı oluşturmuşlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "15 Temmuz gecesi işgal girişimine karşı safını açıkça belli edenler ve zillete devletini teslim etmeme kararlılığında olanlar, sonrasında Cumhur İttifakı'nı oluşturmuşlardır. 15 Temmuz gecesi ortalıkta görünmeyenler, evlerinden izledikleri gelişmelerin seyrine göre cılız açıklamalarda bulunanlar ise sonrasında Millet İttifakı'nı oluşturmuşlardır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, ABD'nin Ülkü Ocakları hakkında görüştüğü yasa tasarısını sert bir dille eleştirdi. Karakaya, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Kendisi küçülürken sorunları katlanarak büyüyen ve çeşitlenen küremiz insanlık için huzursuz bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bugün insanlık, çevre sorunundan enerji sorununa, bulaşıcı hastalıklardan adalet sorununa, küresel terör sorunundan küresel eşitsizlik sorununa, uzayın kirlenmesi sorunundan teknolojinin insan fıtratına müdahale sorunlarına varan sinsi, çok boyutlu ve çok çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Egemen güçler kürenin hiçbir sorununa çözüm ortağı dahi olmamakta, bilakis bu sorunlara kaynaklık yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"ABD, yıllardır FETÖ'yu koynunda beslemektedir"

ABD'de söz konusu tasarı teklifini sunan Dina Tutus'u da eleştiren Karakaya, şunları kaydetti:

"ABD, yıllardır küresel terör örgütü YPG/ PKK'ya maddi ve manevi her türlü desteğini sürdürmektedir. ABD, yıllardır FETÖ'yü koynunda beslemektedir. Aynı ABD, bu sefer Türk milletinin göz bebeği Ülkü Ocakları'nı hedef almıştır. Güya, Ülkü Ocakları'nın terörle ilişkisi olup olmadığını araştıracaklarmış. Ülkü Ocakları, yarım asrı aşan bir süredir Türk milletinin bağrında yaşayan, eğitim ve kültür alanında faaliyet gösteren, yasal ve tüm faaliyetleri şeffaf olan bir Türk gençliği organizasyonudur. ABD'nin bunu bilemeyecek kadar basit istihbarattan yoksun olması mümkün olabilir mi? Eğer öyleyse ABD'nin küresel gücü küresel çöp olmuştur. Tasarı teklifini veren Yunan orijinli Dina Titus'un tasarı öncesinde FETÖ'nün manevi oğlu olarak tanınan Enes Kanter ile görüşmesi sanırım birçok şeyi anlatmaya yetecektir."

"Türk milleti başta olmak üzere bütün insanlığın istikrar, güven ve huzur içinde yaşamasını arzuluyoruz"

Cumhur Başkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim ve temsil başarısının yeni dünya düzeninin oluşmasında etkili olacağını kaydeden Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak çoğulcu, yani çok taraflılığı esas alan yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türk milleti başta olmak üzere bütün insanlığın istikrar, güven ve huzur içinde yaşamasını arzuluyoruz. Genel Başkanımız, her fırsatta insanlığın huzura ihtiyacı olduğunu, dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirmek gerektiğini, bunun yerkürenin her köşesinde yaşayan bütün insanlık için ortak bir amaç haline gelmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu vizyon, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden itibaren kendisi ve hiçbir fark gözetmeksizin bütün insanlık için arzuladığı sevgiyi, şefkati, hak ve hukuku önceleyen ecdattan miras Nizam-ı Alem ülküsüdür. Bu ülkü, yüksek bir şuurun ürünüdür. Bizler, bu şuuru içselleştirip ülkü haline getirmiş Türk milliyetçileriyiz. Genel başkanımızın talimatlarıyla projelendirilmiş ve bu amaca matuf olarak bilim insanlarınca hazırlanmış 'İnsanlığın Huzuru' çalışması, partimizin konuya ilişkin siyasi vizyon belgesidir. Türk milliyetçiliğini siyasi proje haline getirmiş yegane parti olan Milliyetçi Hareket Partisi, cihan devleti kurmuş atalarımızdan kalan yönetim mirasının gereğini yapmayı boynunun borcu bilmektedir. Cumhur İttifakı'nın iradesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetme ve temsil başarısı bu yeterliliğe haizdir."

"15 Temmuz gecesi işgal girişimine karşı safını açıkça belli edenler Cumhur İttifakı'nı oluşturmuşlardır"

İttifakların 15 Temmuz gecesi belli olduğunu kaydeden Karakaya, "Parti liderlerinin veya siyaset önderlerinin FETÖ işgal girişimine karşı o gece takındıkları tavır ve duruşların şekli ve nitelikleri bugünkü ittifakların nüvesini oluşturmuştur. 15 Temmuz gecesi işgal girişimine karşı safını açıkça belli edenler ve zillete devletini teslim etmeme kararlılığında olanlar, sonrasında Cumhur İttifakı'nı oluşturmuşlardır. 15 Temmuz gecesi ortalıkta görünmeyenler, evlerinden izledikleri gelişmelerin seyrine göre cılız açıklamalarda bulunanlar ise sonrasında Millet İttifakı'nı oluşturmuşlardır" açıklamasında bulundu.

"Cumhur İttifakı, Türk milletinin gönül ve akıl ittifakıdır"

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğe taşınması için benzer hassasiyetleri paylaşan tüm kesimlerin birleşmesinin zorunlu olduğu bir süreçte doğduğunu vurgulayan Karakaya şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, öncelikli hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini payidar kılmak olan bozkurtça duruşun adıdır. Bozkurtça duruşun karşısında muvazenesi bozulanlar, katır siyasetinde karar kılmışlardır. Cumhur İttifakı, Türk milletinin gönül ve akıl ittifakıdır. Gönlünü dağa, aklını küresel dostlarına kaptıranlar tükenmişliklerini 'PKK'ya açılım', 'FETÖ'ye KHK iptali' kozlarıyla açık etmişlerdir. Cumhur İttifakı, vadeli bir seçim yatırımı ittifakı değildir, sınırlı sorumlu bir proje ortaklığı hiç değildir; hedefi Türk milletinin bekasını garanti altına almak olan sınırsız sorumlu ve vadesi olmayan bir ittifaktır. Anayasamızda güvence altına alınmış bulunan cumhuriyetin temel ilkeleri, milli ve üniter devlet yapımız, Türk milli kimliği, Atatürk, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerler Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgileridir."

"Hükümet sistemi değişikliği MHP Lideri Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlatıldı"

Hükümet sistemi değişikliği çalışmasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlatıldığının altını çizen Karakaya, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 11 Ekim 2016 tarihinde 'Türkiye'nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacı vardır ve sorumluluk hepimizin sırtındadır. 15 Temmuz'dan sonra bu ihtiyaç acil bir hal almıştır. Türkiye'de hiçbir şey, 14 Temmuz'daki gibi olmayacak, olamayacaktır. Bunu görmezden gelemeyiz, kulağımızın üstüne yatamayız' diyerek bu zorunluluğu açıkça dile getiren ve çağrıda bulunan ilk ve tek siyasi liderdir. Bu çağrıyla başlayan süreçte Meclis anayasa değişikliği çalışmaları, halk oylaması, bir kısım uyum yasalarının çıkarılması, genel seçimlerin yapılması gibi önemli aşamalardan geçerek, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanının TBMM'de yeminiyle, esası Türkiye'ye özgü 'Türk tipi başkanlık' olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' uygulamaya girmiştir" dedi.

"Siyasal sistemin kronik sorunları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne mal edilmeye çalışılıyor" diyen Karakaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, birisi halk oylaması diğeri 24 Haziran 2018 genel seçimleri olmak üzere Türk milletinden doğrudan doğruya iki kez onay alan bir sistemdir. Unutmayalım ki, hükümet sistemleri siyasal sistemlerin önemli bir parçasıdır, ancak tamamı değildir. Son zamanlarda siyasal sistemin diğer unsurlarına ait eksiklikler ve bunların yeni sistemle olan uyumsuzlukları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne mal edilmeye çalışılmaktadır. Bu, kara propagandadan başka bir şey değildir" açıklamasında bulundu.

"Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir" ifadelerini kullanan Karakaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'yi 2053, 2071 hedeflerinin ötesine taşıyacak Cumhur İttifakı'nın eseri olacaktır. Allah'a şükür ki ittifakları proje, gayeleri koltuk, yoldaşları bulaşık, ışıkları kandil, kafaları karışık, siyasetleri melez olanların arasında değiliz. Bizler inanmış dava insanlarının nesilden nesile kahramanlıkla taşıdığı muazzam yadigarın neferleriyiz" dedi. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, 15 Temmuz, İşgal, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: '15 Temmuz gecesi işgal girişimine karşı safını açıkça belli edenler Cumhur İttifakı'nı oluşturmuşlardır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "15 Temmuz gecesi işgal girişimine karşı safını açıkça belli edenler Cumhur İttifakı'nı oluşturmuşlardır" - Son Dakika
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