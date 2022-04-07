MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir.

07.04.2022 11:14
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Bunu görmeden buna dikkat etmeden, Türkiye ekonomisi ile ilgili felaket tamtamları çalmak, 'bittik, tükendik, perişan olduk' masalları anlatmak sorumlu bir tavrın alameti olarak değerlendirilemez." - ANKARA

YORUMLAR
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır.

MHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Objektif bir şekilde diyebiliriz ki, ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. - Son Dakika
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