Ankara'da oy kullanan Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır - Son Dakika
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Ankara'da oy kullanan Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır

28.05.2023 12:21

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken bir oy oranına ulaşan MHP'nin lideri Bahçeli, yy kullanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı.

Ankara'da oy kullanan Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır

"YENİ YÜZYILIN İLK SEÇİMİ TAMAMLANMIŞ OLMAKTADIR"

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır.

Ankara'da oy kullanan Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır

"İNŞALLAH HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR"

Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da oy kullanan Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır - Son Dakika


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