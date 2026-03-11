MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, partisinin İzmir'deki iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, partisinin İzmir\'deki iftar programında konuştu Açıklaması
11.03.2026 21:58
MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Türk milleti bu coğrafyada misafir değil, ev sahibidir.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Türk milleti bu coğrafyada misafir değil, ev sahibidir. Ebediyete kadar haklarını korumaya da bütün millet olarak yeminlidir." dedi.

MHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen iftar programında konuşan Osmanağaoğlu, şeytanın, ABD ve İsrail adıyla bu sefer de İran savaşı ile sahneye çıktığını söyledi.

Türkiye'nin haksızlık karşısında susmayacağını belirten Osmanağaoğlu, "Elbette duruşumuz nettir. Dün Gazze'de şeytanlaşan 2 ayaklı, genetiği bozuk, hafızası hasarlı olanları yakından biliyor ve tanıyoruz. Filistin'de süt kokulu bebekleri öldürerek devlet olabileceklerini sanan siyonist sapıkları, saplantı haline getirdikleri ve Allah'ın izniyle hiçbir zaman gerçekleşmeyecek senaryolarını çok iyi şekilde biliyoruz. Ama bilmedikleri ya da unuttukları bazı gerçekleri de muhataplarına hatırlatmayı insanlık namına görev biliyoruz. Türk milleti bu coğrafyada misafir değil, ev sahibidir. Ebediyete kadar haklarını korumaya da bütün millet olarak yeminlidir." ifadelerini kullandı.

Osmanağaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Lider ülke Türkiye" vizyonunun, bugün "Terörsüz Türkiye" sürecinin mihenk taşını oluşturduğunu ifade etti.

Muhalefeti eleştiren Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Dün aldığımız önlemlerle türlü iftiralar ile saldıranların boşa düştüğünü bugün yaşananlarla bir kez daha şahit oluyorum. İç tahkimatın güçlendirilmesinden bahsederken Türkiye'ye kim saldıracak ki diyenlerden bu ülkeyi koruduğu için Allah'a binlerce kez şükrettik. Terörsüz Türkiye teamülümüzü anlattığımızda kalpleri mühürlenmiş, kifayetsiz beşinci kol aparatlarının çapını Türk milletine gösteren Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Savunma sistemlerini geliştiren kahraman savunma sanayi ordumuzu itibarsızlaştırmaya gayreti taşıyan muhterislerin maskesini indiren Allah'a binlerce kez şükürler olsun."

Osmanağaoğlu, genel başkanları Devlet Bahçeli'nin hep Türkiye'yi düşünen bir akıl ve Türk milletine adanmış bir ömür olduğunu aktardı.

"Selçuklu'nun çift başlı kartalı işte bu iradedir"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da kurulan iftar sofrasının Anadolu ve Mezopotamya'nın bin yıllık bölünmezlik mührü olduğunu söyledi.

Bu mühür iki büyük devlet adamının şahsı manevisinde tarihimize vurulduğunu belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Biri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan diğeri ise Türkmen Beyi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Selçuklu'nun çift başlı kartalı işte bu iradedir. Osmanlı'nın Anadolu'su, Rumeli'si işte bu iradedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Yüzyılı ilerleyişinin parolası işte bu iradedir. Bu irade Kürt ile Türk'ün, Arap ile Çerkez'in, Boşnak ile Laz'ın aynı safta, ay yıldız altında birleştiği Terörsüz Türkiye'dir. İnşallah bu çelikten sarsılmaz irade ile önce memleketimizdeki iç tahkimatı sağlayacak, ardından bölgemizde daha da güçlenecek ve küresel bir güç olma yolundaki kararlı adımlarımızı atmayı sürdüreceğiz. Bin yıldır bu topraklarda söylenen kardeşlik türküsünü, karanlık ajandalı uluslararası lobilere çiğnetmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bölgesi alev alev yanarken asayiş ve huzur içinde Türkiye'nin gemisini güvenli limanda tutmak için gece gündüz çalışırken, elinde çubuklarla dans eden bir ana muhalefete Türkiye'yi bırakmayacağız."

Kentteki CHP'li yerel yönetimleri eleştiren Saygılı, "Belediye binasını bile yapmayı beceremeyip belediye kadrolarını partili militanlarıyla liyakatsizce dolduranlara karşı İzmir'in ve İzmirlinin hakkını sonuna kadar savunacağız." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren İzmir'deki derneklere teşekkür edildi"

MHP İzmir İl Başkan Veysel Şahin de birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Şahin, güçlü bir Türkiye'nin bölgenin, gönül coğrafyasının ve mazlum milletlerin teminatı olduğunu kaydetti.

Programın yapıldığı salonda Terörsüz Türkiye'nin özlenen birlik ve kardeşliğine şahit olduklarını anlatan Şahin, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'asırlık birlik sonsuz kardeşlik' çağrısıyla birlikte İzmir İl Teşkilatı olarak çalışmalarımıza başladık. Bu çağrıyı hane hane, dernek dernek, ilçe ilçe anlattık. Sayıları binleri geçen ziyaretler gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonucunda bu çağrıya yürekten destek veren İzmir'de yaşayan Diyarbakırlı, Mardinli, Şanlıurfalı, Ağrılı, Erzurumlu, Muşlu, Karadenizli, Trakyalı ve Balkan Göçmeni kardeşlerimize çok net bir cevap aldık. Dediler ki, Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun. Meğer ne kadar beklemişiz. Ne kadar özlemişiz, birbirimizle kucaklaşmayı, bir olmayı birlik olmayı." diye konuştu.

Şahin, konuşmasının sonunda salonda bulunan Terörsüz Türkiye sürecine destek veren İzmir'deki dernek başkanlarının ismini söyleyerek, teşekkür etti.

Programa İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, eski MHP İzmir Milletvekili Aslan Savaşan, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şehit aileleri, il müdürleri ve partililer katıldı.

