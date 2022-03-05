MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Mudanya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye'nin kritik virajı aşma noktasında olduğunu belirterek, "Bu virajın sağlıklı bir şekilde aşılabilmesi, Türkiye'nin düzlüğe çıkarılabilmesi adına '2023 bir kader seçimidir' diyoruz." dedi.

Büyükataman, Mudanya'daki Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" konulu toplantıda, adım adım Anadolu'yu gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye, fikir alışverişinde bulunmaya gayret gösterdiklerini anlattı.

Bu tür toplantıların ardından kendilerine "Erken seçim mi var?" sorusunun yöneltildiğini belirten Büyükataman, aslında bu çalışmaların önceden de var olduğunu, ancak salgın nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Büyükataman, siyaset kurumunun toplumun tüm dinamikleriyle bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamayacağını dile getirerek, "Ülke olarak muhatap olduğumuz tehdit ve tehlikeler dikkate alındığında, muhatap olduğumuz sıkıntılar değerlendirildiğinde, siyaset kurumunun sorumlulukları dünle mukayese edilemeyecek kadar çok fazla." diye konuştu.

6 muhalefet partisinin bir araya gelmesini "Gökkuşağı koalisyon ittifakı" olarak nitelendirdiğini belirten Büyükataman, "Bu ittifakın 28 Şubat'ta ortaya koyduğu tavır bizim şapkamızı önümüze alıp ciddiyetle düşünmemize vesile olabilecek yaklaşımdır. Ülkenin geleceğine dair ne kadar samimi olduklarını ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, 2023 seçimlerine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı, gelecekte nasıl bir Türkiye olacağı, hayati kararların alınacağı tarihi bir seçimdir. Bu seçimlerin telafisi yok. Türkiye kritik virajı aşma noktasında. Bu virajın sağlıklı bir şekilde aşılabilmesi, Türkiye'nin düzlüğe çıkarılabilmesi adına '2023 bir kader seçimidir' diyoruz. Bu seçimleri önce ülke sevdalısı olan milliyetçiler çok önemsemek zorunda. Elimizin erdiği her yere mutlaka ulaşarak ülkenin geleceğine dair ihanet oyunlarını, CHP ve taşeronlarının Türkiye'yi nereye götürmek istediklerini bıkmadan usanmadan anlatmalı, vatandaşlarla paylaşmak zorundayız."

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu da enflasyonun dünyada artış gösterdiğini dile getirerek, "Bizim ülkemizde de artıyor. Girdi fiyatları arttı, doğru ama bunu kaşımak yerine çözüm üretiyor musunuz? Kapı kapı gezip toplumu kaşımaya, halkın tepkisini sokağa dökmeye çalışıyorlar. Çok dikkatli olmalıyız. Bu çatı yanacaksa hepimizin başına yanacak. Hiç kimsenin bizim evimizi yakıp köşede keyif yapmasına müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya çok sayıda partili katıldı.