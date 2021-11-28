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MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu - Son Dakika

MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

28.11.2021 15:22

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye'ye ekonomik, döviz operasyonları yapılırken, Türk demokrasi tarihine bakın; bu operasyonların mutlaka sonucu siyasi krizlere evrilmiştir, ama şu anda bir siyasi krize evrilemiyor.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, " Türkiye'ye ekonomik, döviz operasyonları yapılırken, Türk demokrasi tarihine bakın; bu operasyonların mutlaka sonucu siyasi krizlere evrilmiştir, ama şu anda bir siyasi krize evrilemiyor. Niye? Mecliste bir operasyon gerçekleşemiyor." dedi.

MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Serdivan ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Bülbül, Türkiye'nin kolay bir süreç geçirmediğini, ekonomik ve sosyal alanda sıkıntılarla mücadele ettiğini anlattı.

Türkiye'de yaşananlarla ilgili hükümet nezdinde algı yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Bülbül, bu sıkıntıların, herhangi bir şekilde dış etken, afet, salgın ve güvenlik ihtiyaçlarından kaynaklanan bir daralma olabileceğini dışlayarak, sadece Türkiye'yi yönetenlerin keyfi kararlarıymış gibi algı yaratılmasının, sıkıntı halini aldığını dile getirdi.

Salgından dolayı dünyada her alanda ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek eleştiride bulunmanın, en hafif tabirle insafsızlık olduğunu vurgulayan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin başından geçen badireleri namusluca, insaflıca ortaya koyup arkasından ekonomide atılan adımlarda 'Şunlar eksik, burada yanlış yapıyorsunuz' dediğiniz zaman vatandaş nezdinde itibarınız olur, siyasette de itibarınız olur. Halden anladıktan sonra oturulur, karşılıklı her şey konuşulur. Hal dediğimiz şey, Cumhur İttifakı ya da AK Parti iktidarının hali değil. Milletin ve devletin içine düştüğü hali anlamak meselesi. Empati yapacaksak buradan başlamamız lazım. Sokağa çıkıp 'İyisiniz, iyisiniz' demekle bu işi çözmemiz mümkün değil, ama meseleleri enine boyuna bütün faktörleri ortaya koyarak değerlendirelim."

"Adı konulmamış bir savaşın içerisindeyiz"

Bülbül, terörle mücadelenin Türkiye'ye mali yükümlülük getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminden sonra başlayan harekatlarla devam eden süreçlerde ordumuzun sefere hazır şekilde bekletilmesinin sonuçları, maliyeti nedir acaba diye bir değerlendirme de yapmak gerekiyor değil mi? Ama burada hiç kimse yok. Sanki Türkiye güllük gülistanlık, Türkiye'de en ufak bu noktada bir sorun yok, Türkiye bunlarla uğraşmıyor, artan güvenlik sıkıntısı yokmuş gibi... Yahu dünyanın bütün süper güçleri, denizlerimizin dibinde, Kıbrıs adasının etrafında sondaj yapmaya çalıştığımız münhasır ekonomik bölgelerimizi taciz etmeye çalışıyor ve Türkiye bugün bunlara karşı göğüs göğse mücadele ediyor. Adı konulmamış bir savaşın içerisindeyiz."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına da değinen Bülbül, "Batı, 'Venezuela'da katılımı düşük bir seçimde ve alınan oy oranlarında bir meşruiyet görmüyoruz, Maduro'yu meşru devlet başkanı olarak kabul etmiyoruz' dedi. Türkiye'de yüzde 80-90 katılım oranıyla seçim olmasa, yüzde 50+1'i alan bir yönetim olmasa, acaba Türkiye'nin başına neler gelecek, kimin meşruiyeti tartışılır, demokratik ve siyasi anlamda istikrar nasıl temin edilir? Türkiye'ye ekonomik, döviz operasyonları yapılırken, Türk demokrasi tarihine bakın; bu operasyonların mutlaka sonucu siyasi krizlere evrilmiştir, ama şu an bir siyasi krize evrilemiyor. Niye? Mecliste bir operasyon gerçekleşemiyor." diye konuştu.

"Türk milleti, ekonomik darbe girişimine karşı asil duruşunu gösterecek"

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarılamadığını, bugün Türk milletinin ekonomik darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Artan fiyat pahalılığı ile toplumda bir kaos ve kargaşa çıkarma arzusunun, Türk milletini kısmen de olsa gerdiğini vurgulayan Öztürk, "Ancak Türk devleti hiçbir zaman diz çökmedi. Bugün de bundan sonraki günlerde de hiçbir zaman diz çökmeyecektir. Ekonomik kurtuluş savaşını da hep birlikte vereceğiz ve bu ekonomik darbe girişimine karşı Türk milleti asil duruşuyla yine farkındalığını gösterecek ve karşı çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da programda konuşma yaptı.

Programa MHP MYK üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı.

MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Döviz, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP heyeti, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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