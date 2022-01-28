Üye Girişi
MHP'li Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur - Son Dakika

MHP'li Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur

28.01.2022 13:33
MHP'li Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politika kulvarındaki her davranışının problemli, her sözünün gaf ve bilgisizlik numunesi olduğunu ifade etti. Yalçın, "Kılıçdaroğlu, son alarak 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diye bir herze yumurtlamıştır. Bu açıklamayı yapan kimse, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin başkanı olamaz. Olsa olsa HDP eş başkanı olur. Bu sözü nereden tutsanız sapır sapır dökülmekte, nereden bakarsanız havsalaya sığmamaktadır. CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun bu akla ziyan sözü, öncelikle Türkiye'de demokrasiden başka bir rejim olduğu intibaını vermek üzere kurgulanmıştır. Oysa demokrasinin bulunmadığı, totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu bir ülkede; Kılıçdaroğlu'nun özgürce bu sözleri sarf etmesi mümkün değildir" dedi.

'HİÇBİR İLİMİZİN ÖTEKİNE ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR'Yalçın, CHP'nin Kılıçdaroğlu ve ekibinin ellerinde tanınmaz hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "

"Cumhuriyet'i ve Türk demokrasisini kuran irade; Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan, Şanlıurfa'dan, Aydın'dan, Hakkari'den, Van'dan, Adana'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Samsun'dan, hasılı bütün vatan sathından Ankara'ya gelen kahramanların söz ve gönül birliğiyle tecelli etmiştir. 102 yıl önce bugün Ankara'da aldıkları Misak-ı Milli kararlarıyla tam bağımsızlığın ve demokrasinin yolunun nereden geçtiğini göstermişlerdir. Demokrasi yolunun taşları, Ankara'da tecelli eden milli irade ile bir daha yerinden oynatılamayacak şekilde bütün vatan sathına döşenmiştir. Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır. CHP'yi yöneten gafiller derhal özlerine dönmeli ve bütün illerimize hayat veren kuruluş destanını hatırlamalıdır."


YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Diyarbakır, Edirne, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur - Son Dakika


Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı         
13:24
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor         
12:05
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak         
10:34
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri         
10:18
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26

Son Dakika Haberleri
13:23 EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı
12:54 Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim
12:42 Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı
12:10 Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
12:02 Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
11:59 İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 13:40:24. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement