MHP lideri Bahçeli'den "5 şehit" mesajları: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır - Son Dakika
Üye Girişi

MHP lideri Bahçeli'den "5 şehit" mesajları: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır

25.05.2022 14:16

MHP lideri Devlet Bahçeli, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen askerlerle ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada terörle mücadele konusunda net mesajlar veren Bahçeli, "Terörün arkasında duran kim varsa bizin nezdimizde teröristtir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından dün verdiğimiz 5 şehide ilişkin açıklamalarda bulundu. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığının altını çizen Bahçeli, "Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır" açıklamasında bulundu.

"TERÖRİSTLER HAİN EMELLERİNDEN DOLAYI PİŞMAN EDİLECEK"

"Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır" diyen Bahçeli şöyle devam etti: " Türkiye'ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir. Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir

Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekün düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir. Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah'ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.

"HERKES TARAFINI NETLEŞTİRMELİ"

Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır."

YORUMLAR
500
Teröristlerin kullandığı mağaradan İsveç yapımı silah çıktı Teröristlerin kullandığı mağaradan İsveç yapımı silah çıktı Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurulu Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurulu
Kaynak: İHA

Türkiye, Şehit, Silah, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'den '5 şehit' mesajları: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den "5 şehit" mesajları: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement