MHP'nin başlattığı "Adım adım 2023, il il Anadolu" Afyonkarahisar programı yapıldı - Son Dakika

MHP'nin başlattığı "Adım adım 2023, il il Anadolu" Afyonkarahisar programı yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Milliyetçi Hareket Partisi'nin başlattığı "Adım adım 2023, il il Anadolu" programlarının Afyonkarahisar buluşmasında konuşan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür sonrasında özür dilemediğini kaydederek, "Bu konuyla ilgili çok basit bir hamle yaptılar. Ne yaptılar? Grup Başkan vekilliğinden istifa etti. Beni hiç ilgilendirmez, hiç birimizi ilgilendirmiyor. Milletvekilliği çok o kişiye. O kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmamalı" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin başlattığı "Adım adım 2023, il il Anadolu" programlarının Afyonkarahisar buluşması yapıldı. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıda MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Ankara Nevin Taşlıçay, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Burak Pehlivan, Hüseyin Yıldız, Akif Çarpraz, ilçe belediye başkanları ile teşkilat başkanları ve çok sayıda muhtar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayın toplantı konuşan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, şehit yakınları ve gazilerin başlarının tacı olduğunu söyleyerek, Bingöl'de yaşanan olaya değindi. Milletvekili Erdem şöyle konuştu:

"Biz vatan toprakları üzerinden yürürken özellikle her bir karesi şehit kanları ile yıkanmış olan topraklarda yürürken, besmele çekerken biz şehitlerimizi anıyoruz. Her birini rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bize bu vatan topraklarını emanet eden onlardır. Bir ilde İYİ Parti'nin kadın genel başkanın partisi bir milletvekili şehit yakınına küfrediyor. Bakın boğazını sıkıyor ve sıkarken de küfrediyor. Bu konuyla ilgili çok basit bir hamle yaptılar. Ne yaptılar? Grup Başkan vekilliğinden istifa etti. Beni hiç ilgilendirmez, hiç birimizi ilgilendirmiyor. Milletvekilliği çok o kişiye. O kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmamalı. Her birimizin hassasiyeti ortak ve kadın genel başkan bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Sokakta yürürken acaba kadınlarımızın yüzüne nasıl bakacaklar. Bu konuyla ilgili birbirlerinden özür diliyorlar. Bu Türk milletinin gözünden kaçtı mı acaba. Kimden özür dilemesi gerekiyor. Şehidimizin emaneti, şehit yakınımızdan edilmesi gerekiyor ama bu özür gelmedi, gelemeyecek.