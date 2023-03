Kılıçdaroğlu'dan iktidar vaadi: İlk iş israfı önlemek olacak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimler öncesi Konya'daki "Millet Buluşması"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MUTLUYUM VE SİZİNLE BERABERİM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde; "Beraber ve birlikte çalışırsak güzel ülkemize huzuru getireceğiz. Emin olun, bahar geldi ama baharı her yıl, her mevsim getireceğiz. Ereğli de kadim bir ilçe. Görkemli bir tarihi var buranın. Ereğli Müzesi'ni biliyorum inşallah orayı da gezeceğim. Eti'lerden kalma çok sayıda tarihi eser var onu da gayet iyi biliyorum. Ulu Camii'nizi biliyorum, Rüstem Paşa Kervansaray'ını biliyorum. Dolayısıyla bu bölgenin en kadim kentlerinden, şehirlerinden, ilçelerinden birisi olan Ereğli'deyim. Mutluyum ve sizinle beraberim.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI KONUŞMAK GÖREVLERİMDEN BİRİDİR"

Türkiye'de buğday üretiminde birinci sırada, dolaman mantarı ve onun güvecini de arkadaşlar bana gayet iyi anlattılar. Dolayısıyla Ereğli'de sizlerle beraber olmak ve Türkiye'nin sorunlarını konuşmak benim de görevlerimden birisidir. Konya da kadim bir kentimiz. Mevlana ve onun felsefesini öğrenmek ve halka anlatmak… Ve adaleti sadece kendi ülkemize değil Mevlana'nın felsefesi için de dünyaya anlatmak hepimizin görevidir.

"BU ÜLKEYE ADALETİ GETİRECEĞİM"

Yüce Mevlana şöyle söyler: 'Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ama bütün kâinat onun etrafında döner' Benim size sözüm var bu ülkeye adaleti, getireceğim. Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Madem ki kâinat adalet üzerine inşa edildi, adaleti, hayatımızın her alanında gerçekleştirmek zorundayız.

"TARIMIN SORUNLARI ÇOK BÜYÜK"

Konya, Hollanda'dan büyük bir il. Türkiye'nin tarımda Hollanda'dan daha ileri olması lazım. BM verilerine göre, Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var, Türkiye 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Konya tarımda bir numara ama ciddi sorunları var. Türkiye'nin de sorunları çok büyük, tarımın da sorunları çok büyük. Türkiye artık dünya ile yarışmak zorundadır. Türkiye dünya ile yarıştığı zaman büyüyen bir ülke olacaktır, güçlü bir ülke olacaktır. Güneşli günleri birlikte göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz.

"ATTIĞINIZ BİR TWEET NEDENİYLE ANNENİZ, BABANIZ KUŞKU DUYMAYACAK"

Gençler endişe etmeyin, dünyanın neresine gitmişse bir gencimiz güler yüzle ülkesine dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğiz. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız veya anneniz kuşku duymayacak çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın 5'inde, 6'sında kapınıza dayanmayacak bilecek ki bu ülkede artık özgürlük var. GOP projesi nedeniyle Konya Ovası'na su gelmiyor bir türlü. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim. Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçilere, üreticilere sesleniyorum; sizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarınızın faizlerini sileceğim. Siz kazanacaksınız. Dışarıdan fasulye, arpa, canlı hayvan, mercimek… Tamamını bitireceğiz, herkes üretecek, herkes kazanacak.

"ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ, ESNAF SAHİPSİZ OLMAYACAK"

Havza bazlı planlama yapacağız. Kim neyi üretecek belli olacak. Bir yıl sonra kaçtan satacak belli olacak. Formül; maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Hiçbir üretici zarar etmeyecek. Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz. KDV'si, ÖTV'si olmayacak. Hiçbir çiftçinin, üreticinin traktörü, pulluğu, hayvanı asla haczedilmeyecek. Çok sayıda veteriner, ziraat mühendisi işsiz. Kırsalda köy okullarını açtıktan sonra, bu yıl içerisinde 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. İmamı, öğretmeni, veterineri olacak. 15 Mayıs'ta iktidarız, 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 5'li çetelere değil, size hizmet edeceğim. Esnaf bakanlığı kuracağız, esnaf sahipsiz olmayacak. Sicil affı çıkartacağız. Pandemi döneminde kredi verdiler faizini istiyorlar, onu sileceğiz. Stopajı da sıfırlayacağız.

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ İSRAFI ÖNLEMEK"

En hızlı neleri yapacağız? Altı lider söz verdik, bir araya geldik. İsraf haramdır diye biliyoruz. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Bütün savurganları sıfırlayacak bir kararname çıkartacağız. İsraf olmayacak. İkinci iş, parlamentodan bir yasa çıkaracağız; hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin. Her aile sosyal devletin koruması altında olsun. Aile Destekleri Sigortası kanunu çıkaracağız. 1971 yılından bu yana çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Eğer Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanıyorsa, çocukların tüm giderlerini devlet karşılayacak

"KUL HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ, HERKESİN HAKKINI TESLİM EDECEĞİZ"

İsrafı engelleyince Türkiye güçlü, zengin bir ülkedir. Parayı beşli çeteye yedirirseniz size para kalmaz. O paraları son kuruşuna kadar alacağım! Hem diyorlar biz milletçiyiz, hem dolar bazlı garanti! İhale alıyorsun dolarla, kâr veriyorsun dolarla, garanti veriyorsun dolarla… Bütün bunların tamamını milliyetçi kardeşiniz TL'ye çevirecek. Endişe etmeyin, TL olacak. Her çocuk okulda sağlıklı bir şekilde beslenecek. Hiçbir aileye yük olmayacaklar, zengin fakir ayrımı olmayacak, herkes aynı çantadan beslenecek. İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek. Mülakat kalkacak, torpil bitecek… Kul hakkını yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkını teslim edeceğiz.

"MALVARLIĞIMI BÜTÜN TÜRKİYE GÖRECEK"

Cumhurbaşkanlığı adaylığım kesinleştiğinde malvarlığımı bütün Türkiye görecek. Temiz bir siyaseti getireceğiz. Vatandaş ile siyasetçi arasında güven köprüsünü yeniden inşa edeceğiz. Görmek isteyenler için her zaman baharlar, çiçekler vardır. Ben bu çiçekleri bu ülkenin insanlarında görüyorum. Bu çiçeklerin açmaması için her türlü şart vardı ama o çiçekler tüm zorluklara rağmen açtı. Konya'da da baharların açtığını, ağaçların açtığını, gençlerin umutla bağırdığı görüyorum. Bahar gerçekten yenilenme zamanıdır. Türkiye'yi yenilemek için, Türkiye'ye baharı getirmek için yola çıktık. İki değerli arkadaşımla geldim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş. Birleşe birleşe kazanacağız. Her bir genci, arkadaşınızı ikna edeceksiniz, sandığa gidecekler ve Millet İttifakı'na oy verecekler. Bay Kemal verdiği sözden asla dönmeyecek."