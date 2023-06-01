İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir

01.06.2023 14:08

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı'nın bittiğini açıkladı. Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturmuştu. 14 Mayıs'taki milletvekilleri seçiminde CHP 169, İYİ Parti ise 43 vekil çıkardı. CHP ortak listelerinden Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 vekil çıkardı. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti.

"İTTİFAKLAR SEÇİM BİTTİĞİ ZAMAN ORTADAN KALKAR"

Millet İttifakı'nın durumuna ilişkin gelişmeler merak edilirken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuyla ilgili Sözcü TV'ye değerlendirmelerde bulunan Poyraz, şunları söyledi: "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı.

"28 MAYIS İTİBARIYLA BU İTTİFAK BİTTİ"

Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir."

YORUMLAR (3)
  • Mevlüt Sarioğlu: BİRDAHA REİSİN KARŞISINA ÇIKMAYIN HEPİNİZE AHA BÖYLE ÜFLER Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Arıkan: haydaaa nere voynn daha karpuz kesecektik Cevap Yaz 101 8 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: BELLİ BİR AMAÇ UĞRUNA KURULAN BU İTTİFAK, AMAÇ HASIL OLMAYINCA SONA ERECEK ŞÜPHESİZ...BUNDA BİR YANLIŞLIK YOK, HAA SEN YİNE DE KARPUZUNU KES, SORUN DEĞİL... 12 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir - Son Dakika
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