Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek - Son Dakika
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Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek

20.05.2022 21:07

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasından sonra Bursa'da yapılması planlanan mitingin İstanbul'da gerçekleşeceğini açıkladı. Maltepe'de yapılacak miting için Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine dikkat çeken bir talimat geldi. CHP'nin MYK üyeleri, PM üyeleri ve Milletvekilleri, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını protokolden değil, halkın arasında dinleyecek.

CHP tarafından 21 Mayıs'ta Maltepe'de yapılacak olan "Milletin Sesi" mitingi için tüm hazırlıklar tamamlanırken organizasyonun detayları da netleşti. Saat 18.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılacak olan mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce vatandaşlar söz alacak.

PROTOKOL KURALI UYGULANMAYACAK

Tüm siyasi parti ve STK'ların da davet edildiği, Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrağın kullanılmayacağı mitingde protokol kuralı uygulanmayacak. CHP'nin MYK üyeleri, PM üyeleri ve Milletvekilleri, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını halkın arasında takip edecek.

YABANCI BASIN MENSUPLARİ İÇİN ÇEVİRİ YAPILACAK

Mitingde yabancı basın mensupları için anlık Türkçe çevirinin yanı sıra işitme engelli bireyler için de işaret dili tercümanı bulunacak.Miting, drone destekli kameralar ile medya organlarına canlı yayın akışı sağlayacak.Basın mensupları için alana kablosuz internet bağlantısı sağlanacak.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere talimat! Mitingi halkın arasından dinleyecekler

5 BİN POLİS ALANDA GÖREVLİ OLACAK

Mitingde vatandaşların güvenliği ve sağlığı için tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınacağı öğrenildi. Vatandaşların miting öncesi ve sonrasında herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşaması durumunda 50 ambulansın görev yapacağı öğrenildi.Ayrıca üç sağlık çadırı da vatandaşların hizmetine sunulacak. Alanda özel güvenlik görevlileri ve parti görevlileri ile birlikte 5000 polis alanda görev yapacak.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere talimat! Mitingi halkın arasında dinleyecekler

SANAT DÜNYASINDAN MİTİNGE ÇAĞRI

Sanat camiasının önemli isimleri Milletin Sesi İstanbul Mitingi'ne çağrı yaptı. CHP İstanbul Kültür ve Sanat Komisyonu'ndan sanatçıların yayımladığı videoları Twitter hesabından paylaştı.

İşte miting için destek mesajı yayımlayan isimler:

"Edip Akbayram, Onur Akın, Sunay Akın, Belkıs Akkale, Metin Akpınar, Mustafa Alabora, Orhan Alkaya, Ali Altay, Hüsnü Arkan, Hürdağ Aydın, Rutkay Aziz, Selda Bağcan, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Zeynep Beşerler, Özlem Biter, Mazlum Çimen, Şevket Çoruh, Güvenç Dağüstün, Füsun Demirel, Sevinç Erbulak, Halil Ergün, Ceylan Ertem, Erdal Erzincan, Müjdat Gezen, Pelin Pınar Giritlioğlu, Mehmet Gümüş, Tülay Günal, Emrah Karaca, Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe, Niyazi Koyuncu, Berna Laçin, Zülfü Livaneli, Vedat Sakman, Zuhal Olcay, Suavi, Nur Sürer, Burhan Şeşen, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Nejat Yavaşoğulları"

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Sanatçılar CHP'nin 'Milletin Sesi' mitingine çağrı yaptı: Maltepe'de buluşalım! Sanatçılar CHP'nin 'Milletin Sesi' mitingine çağrı yaptı: Maltepe'de buluşalım! Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek Sanatçılardan Maltepe'deki 'Milletin Sesi' Mitingine Destek

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