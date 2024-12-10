Milletvekili Alkayış: "Azerbaycan ziyaretimiz, oldukça verimli geçti"

Politika

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin 106. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında TBMM Heyeti olarak Azerbaycan'ı ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, bu ziyaretin Türkiye ve Azerbaycan dostluğunu perçinlediğini ve birçok açıdan verimli geçtiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin 106. kuruluş yıldönümü dolayısıyla TBMM Heyeti olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ı ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin daha da ilerilere taşınması adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Öncülüğünü Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın yaptığı ve bütün siyasi partilerin temsilcilerinin de yer aldığı TBMM Heyeti olarak Azerbaycan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadıklarını söyleyen Milletvekili Alkayış, özellikle Karabağ bölgesini ziyaret etmekten son derece memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konferans öncesinde Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan Şehitliklerini ziyaret eden Milletvekili Alkayış, Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın bugünlere gelmesinde çok büyük emek ve icraatlarının bulunduğunu, ayrıca devlet başkanı İlham Aliyev'in de çok başarılı politikalarla Azerbaycan'ı kalkındırmaya devam ettiğini belirtti.

1 Eylül'de seçime giderek yeni yasama dönemini başlatan Azerbaycan Milli Meclisi'nin Genel Kurulu'nda düzenlenen Uluslararası Parlamento Konferansı'na Türkiye'den katılan Milletvekili Alkayış, konferansın iç ve dış politika, Türk dünyası ve uluslararası ilişkiler bakımından oldukça verimli sonuçlar doğurduğunu aktardı.

Bu önemli günde Azerbaycan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, "İki devlet, bir millet şiarı çerçevesinde, güzel Azerbaycan ile Türkiye'mizin yüzyıllardan beri tarih ve birlik yaptıklarını, deyim yerindeyse bir elmanın iki yarısını oluşturduk. Devlet başkanlarımızın ve parlamentolarımızın üst seviyedeki diyaloglarının gerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini gerekse Türk dünyasının birbirleriyle olan bağlarını güçlendireceğine inanıyoruz. Misafirperver Azerbaycanlı kardeşlerimize samimi ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN