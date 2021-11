Milletvekili Kahtalı'dan ekonomi açıklaması - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamada, dünya genelinde ekonomik dalgalanma yaşandığını ifade ederek, "Petrol fiyatları 40 dolardan 90 dolara çıktı. Biz petrolü dışarıdan alıyoruz. Biz bu fiyat artışını vatandaşımıza yansıtmamak için üzerindeki ÖTV'nin tamamını kaldırdık. Bu dönemde devletimiz gerçekten çok çaba sarf ediyor" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Muhtarlarla bir arada olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu aktaran Kahtalı, "Muhtarlar bizim için çok önemli. Muhtarlar, seçimle işbaşına gelmiş, mahallelerinin sorunlarını sıkıntılarını bilen ve bunlara göre bizlere ulaşan gerekirse yardım isteyen kişilerdir. Muhtarlarımız mahallelerinde güçlerinin yettiği ölçüde sorumludurlar. Orada bir fakir varsa, bir ihtiyaç sahibi varsa ilk vebal muhtarlarımızındır, onları takip etmeleri gerekir. Milletvekilleri olarak bizlerin de bu konuda sorumluluğu var. Bizler de muhtarlardan gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak için çaba sarf etmek zorundayız. Bu noktada bütün mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde hareket ederek vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Muhtarlarımız hakikaten zor bir görevi ifa ediyor. Ben çalışmalarında kendilerine kolaylıklar diliyor, her koşulda yanlarında olduğumuzu da belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Gündeme dair de konuşan Kahtalı, muhalefeti tezkereye ret oyu vermeleri üzerinden eleştirdi. Kahtalı, " Suriye'de 30 kilometre derinliğe girerek terörist avlıyoruz, bunu kendi sınır güvenliğimizi korumak için yapıyoruz. Bu konuda mecliste geçtiğimiz günlerde yurtdışındaki askerlerimizin bulundukları yerlerde kalmaları için bir tezkere oylaması vardı. Bizim askerlerimiz orada keyfi gezmiyor, bu vatan için canlarını ortaya koyuyorlar. Biz orada olan askerlerimizin tezkeresini devam ettirmek istiyoruz ama bazıları bunu istemiyor. PKK'nın siyasi gücü HDP, ona destek veren Cumhuriyet Halk Partisi tezkereyi reddediyor. Bunlar ülkemizin lehine olan hiçbir şeyi istemezler. Büyükelçiler olayı yaşandı hatırlıyorsanız. Türkiye aleyhine açıklamalar yaptılar ama ondan sonra tükürdüklerini yaladırlar. Bizim muhalefet ne yapıyor bunlara karşı çıkacağına Türkiye'yi bunları şikayet ediyor. Bu muhalefet anlayışı Türkiye'ye çok zarar veriyor. Böyle bir muhalefet anlayışı olamaz, olmamalı" ifadelerini kullandı.

"Petrolün üzerindeki ÖTV'nin tamamını kaldırdık"

Türkiye'ye yapılan ekonomik sabotaja da değinen Kahtalı, "Erdoğan'ı daha önce türlü yollarla engellemeye çalışanlar şimdi ekonomik saldırıya geçti ama yine başaramayacaklar" diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Allah'a Hamd olsun bizim sağlam bir liderimiz var, dimdik duruyor. Onu devirmek için her şeyi denediler. PKK'yı denediler, FETÖ'yü denediler, her türlü baskıyı yaptılar şimdi ekonomik olarak üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Biden Amerika başkanı seçilmeden önce ne demişti 'Eğer biz iktidara gelirsek Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı devireceğiz' demişti. Senin Tayyip Erdoğan'la ne derdin var? Çünkü Erdoğan İHA yapıyor, SİHA yapıyor, helikopter yapıyor. Mavi vatanı koruyor, ülkesini her geçen gün daha da bağımsız hale getiriyor, Türki Cumhuriyetler ile birlik olmak için harekete geçiyor. Bakın Turgut Özal ölmeden önce son ziyaretini Türk Devletlerine yapmıştı. Eğer biz Türk devletleri ile bir araya gelirsek çok güçlü olacağız Allah'ın izniyle. İşte bizim Cumhurbaşkanımız bunun derdinde. Eskinin Başbakanlarını, Cumhurbaşkanlarını hatırlayın. Yabancı bir ülkeye gittikleri zaman orada pısırık pısırık oturuyorlardı ama bizim Liderimiz dünyanın göbeğinde 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Şu anda Liderimizin üzerine ekonomi üzerinden gelmeye çalışıyorlar. Biz bunu da atlatacağız, Allah'ın izniyle bugüne kadar her engeli atlattık. Bir ekonomik dalgalanma var mı, var. Sadece ülkemizde değil ama dünya genelinde var. Petrol fiyatları 40 dolardan 90 dolara çıktı. Biz petrolü dışarıdan alıyoruz. Biz bu fiyat artışını vatandaşımıza yansıtmamak için üzerindeki ÖTV'nin tamamını kaldırdık. Bu dönemde devletimiz gerçekten çok çaba sarf ediyor. Bu süreçte yine küçük esnafımızdan vergi alımını kaldırdık, krediler verdik, hibeler verdik. Daha iyisini yapacak mıyız, evet yapacağız. Cumhurbaşkanımızın asgari ücret konusunda ekonomik kurmaylarına verdiği talimat 'En üst rakam neyse onu verin' şeklinde. Ülkemizde 14 milyon emekli var. Her birine günde bir çay parası versek 14 milyon TL yapar. Bunlar çok büyük rakamlar. Ama devletimiz de çok büyük. Devlet hakikaten yaşlısına bakıyor, engellisine bakıyor, garibine bakıyor. 2022 yılında sosyal yardımlaşmaya bütçeden 104 milyar TL ayırdık. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sosyal devlet anlayışı yok. Dünyanın hiçbir yerinde bedava sağlık hizmeti yok. Sağlıkta devrim yaptık, pandemi döneminde bunun avantajını gördük, gelişmiş diye tabir edilen ülkelerde hastalara bakılmadı, cenazeler sokağa atıldı ama biz her vatandaşımıza sahip çıktık."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci de, "Elif gibi dimdik, vav gibi tevazu sahibi, halkı ile iç içe olan muhtar kardeşlerimizle beraber Malatya muhtarlar derneğini kurduk. Bizlerin bu derneği kurmadaki asıl amacı vatanına, milletine her şeyden önce devletine sahip çıkan onun yanında olmaya çalışan bir dernek oluşturmaktı. Bölücü değil yapıcı olmak amacımız vardı. Bu görev aşkıyla yola çıktık ve kısa zamanda birlik beraberlik sağladık. İnşallah Malatya'mıza daha güzel hizmetler yapacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA