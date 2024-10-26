Milletvekili Ölmeztoprak minik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milletvekili Ölmeztoprak minik öğrencilerle bir araya geldi

Milletvekili Ölmeztoprak minik öğrencilerle bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, Cumhuriyet Bayramı 101. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerin yaptığı etkinliklere eşlik etti.

26.10.2024 18:29  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, Cumhuriyet Bayramı 101. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerin yaptığı etkinliklere eşlik etti. Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, saha çalışmaları ve bu tür ziyaretlerin kendilerine ışık tuttuğunu ve Milli Eğitim ile ilgili kanunlar ele alınırken, komisyona taşıyacakları konular açısından önemli olduğunu söyledi. Milletvekili Ölmeztoprak, Tecde-Şentepe bölgesinde AFAD tarafından 6 Şubat depremleri sonrası kendilerine verilen bireysel konteynerlarda konaklayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süreyya Sarıbaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Pektaş, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şeyda Enginol ile birlikte Şehit Ahmet Kurak Anaokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Tuncay Timur ve öğretmenler tarafından karşılanan Milletvekili Ölmeztoprak anaokulunda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Ölmeztoprak, okul sınıflarını tek tek gezip, öğrencilerle yakından ilgilendi ve çocukların yaptıkları çalışmaları inceledi. Çocuklarla bir süre oyun oynayıp çeşitli hediyeler de veren Ölmeztoprak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmeleri için eğitim yatırımlarına ciddi bir önem verdiklerinin altını çizdi.

Daha sonra çocuklarla birlikte okulun sanat atölyesine geçen Milletvekili Ölmeztoprak, Cumhuriyet Bayramı 101. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte yapmakta olduğu Türk Bayrağı figürünün yapımına eşlik etti.

Daha sonra okul müdürü ve öğretmenler ile bir süre sohbet eden Ölmeztoprak, öğrencilere "Okulda en çok neyi seviyorsunuz" diye sorduğunda verdikleri yanıttan çok etkilendiğini belirterek, "Yavrularımıza okulunuzda en çok neyi seviyorsunuz diye sorduğumda hep bir ağızdan "Öğretmenimiz" dediler. Bu beni çok etkiledi. Vicdana ve sevgiye dayalı bir eğitimin önünde hiçbir şeyin duramayacağını bir kez daha gözler önüne serdiler. Sevgili öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı bu anlamlı çabaları için canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah evlatlarımıza ve gençlerimize en iyi eğitimi sunmak için bizlerde gayretle ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ölmeztoprak, konuşmasının devamında, "Asrın Afeti olarak adlandırdığımız 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatya'mızda öğrencilerimizin aldıkları eğitimin fiziki koşulları da bizler için oldukça önemli. Eğitim noktasında ilimizdeki çalışmalarımızı yerinde görerek, inceleyerek, bizzat ilgilileri ile istişare ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin psikososyal durumları, aldıkları eğitimin içeriğindeki tespitler bizlerinde çalışmalarına ışık tutacaktır, yön gösterecektir. Bu noktada öğretmenlerimizin, görüşleri, öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler, yasama döneminde Milli Eğitim ile ilgili kanunlar ele alınırken, komisyona taşıyacağımız konu başlıkları açısından eğitim camiasına ziyaretlerimizi önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Pektaş ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şeyda Enginol ile birlikte Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde-Şentepe Mahallesi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, mahallenin sorun, sıkıntı ve taleplerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Daha sonra beraberindeki heyet ve mahalle muhtarı ile birlikte Şentepe bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler dağıtan Milletvekili Ölmeztoprak, vatandaşların da taleplerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini de not alan Milletvekili Ölmeztoprak, gerekli kurumlarla da görüşme sağlayıp sorunların çözülmesini istedi. Yapılan çalışmalar ile ilgili de kendisine geri dönüş sağlanması talimatı verdi ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Şentepe bölgesine, belediye ekiplerimiz tarafından çocuklar için oyun grupları yerleştirilecek, çevre düzenlemesi ve yol çalışması yapılacak. Vatandaşın ihtiyaçları da gerek kaymakamlığımız gerek sosyal destek ekiplerimiz tarafından karşılanacak. Depremzede vatandaşlarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, AK Parti, malatya, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Ölmeztoprak minik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 07:22:04. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Ölmeztoprak minik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.