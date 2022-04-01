Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Rize'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında 53 milyon olan Rize'deki eğitim yatırımlarına bugün itibarıyla 275 milyon lira ilave yaptıklarını belirterek "Rize'nin eğitim yatırım bütçesini 328 milyon liraya çıkartmış oluyoruz." dedi.

Özer, Rize Valiliğinde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rize'de eğitimin geldiği durumun çok sevindirici olduğunu ifade etti. Rize'nin fiziksel altyapısının büyük oranda tamamlandığını ve çok önemli projelerin gerçekleştirdiğini vurgulayan Özer, okul öncesinden orta öğretime vatandaşın nitelikli eğitim alması ile ilgili çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktardı.

Mevcut durumu daha iyi noktaya taşıyabilmek ve kalitesini arttırmakla ilgili ihtiyaçların belirlenmesi için çalıştıklarına dikkati çeken Özer, Türkiye'de 52 mesleki teknik eğitimde araştırma geliştirme merkezi olduğuna, 53'üncüsünü de Rize'ye kuracaklarına dile getirdi. Özer, Bakanlık olarak okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için çalıştıklarını anlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında çok ciddi artış olmasına rağmen, şu anda ki gelişim alanı olarak okul öncesi eğitim önümüzde duruyor. Bakanlık olarak da hedefimiz, bu alandaki okullaşma oranımızı tüm Türkiye'de arttırmak ve OECD ortamına yaklaştırmak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi, bu kapsamda 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni anasınıfı yapacağız. Bu çalışmaları tüm illerimizde yaygınlaştırıyoruz. Aslında Rize'nin okul öncesi eğitimde geldiği nokta da çok iyi. Hemen hemen tüm merkezi ilçelerdeki ihtiyaçlarını karşılamış ama 3 tane daha yeni anaokulu ihtiyacı var. Bu kapsamda üç tane yeni anaokulumuzu Rize'mize inşallah kazandıracağız."

Rize'ye üç Bilim Sanat Merkezi daha kurulacak

Rize'deki yatırımların artırılacağının altını çizen Özer, Rize'ye, çok az sayıda ilde yapılan özel eğitim kampüsünün kurulacağını söyledi. Özer, özel eğitim birimlerinin tamamını içerisinde barındıran bir kampüs olacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Okul öncesi anaokulunun, özel eğitim uygulama okulunun, üçüncü kademedeki okulların, ilk, orta ve lisenin olduğu, özel eğitim mesleki okulunun olduğu, aynı zamanda özel eğitim öğrencileri eğitim alırken, onları bekleyen vatandaşların eğitim alabileceği, halk eğitim kurslarından yararlanabileceği mekanların olduğu kompleks. Rize'mize 2022 yılı içerisinde bir tane özel eğitim kampüsünü kazandırmış olacağız."

Rize'de ihtiyaçların belirlendiğini vurgulayan Özer, "Okullarımızın küçük, büyük onarımları için yaklaşık 35 milyon liralık onarım desteğini Rize'mize kavuşturacağız. Rize Valiliğinin değişimi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ihtiyacı olacak. Rize'mize bağımsız bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazandırmak ile ilgili 2022 yılı içerisinde başlatıp nihayetlendireceğiz." dedi.

Bakanlığın, özel eğitim öğrencilerinin, özel yetenekli öğrencilerin yetenekleri ile ilgili desteklerin sağlandığı bilim sanat merkezleri olduğunu anımsatan Özer, ülke genelinde bu merkezlere erişimi, ulaşımı kolaylaştırmaya çalıştıklarını da ifade etti.

Özer, Rize'de iki Bilim Sanat Merkezi bulunduğunu, Çayeli, Pazar ve Fındıklı ilçelerine de Bilim Sanat Merkezi kuracaklarını, böylece sayının 5'e yükseleceğinin altını çizdi. Pazar ilçesinde sivil havacılık ve lojistikle ilgili ciddi yatırım olduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 milyon liralık bir yatırım kazandıracağız. Dolayısıyla şu ana kadar 2022 yılında 53 milyon olan Rize'deki eğitim yatırımlarına bugün itibariyle 275 milyon lira daha ilave yapıyoruz. Rize'nin eğitim yatırım bütçesini 328 milyon liraya çıkartmış oluyoruz. Rize'deki eğitimin kalitesi bu yatırımlarla her geçen gün artacak. Eğitime dair farklı başarı hikayeleri ortaya çıkacak."

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i de makamında ziyaret eden Özer, Rize Çarşısı ve Atatürk Caddesi'nde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bakan Özer, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve yöneticilerle parti binasında bir araya geldi.